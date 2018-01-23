Eğer cebinizde 6 ila 7 bin TL akıllı telefon bütçesi bulunuyor ve iPhone X almayı düşünüyorsanız, bu haber sizi biraz üzebilir. Apple’ın 10. yıla özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X, sahip olduğu yüksek teknolojiye rağmen ilk yılını tamamlamadan raflardan inebilir. Bu açıklamalar, dünya çapında adını duyuran bir Apple analistine ait.

Apple, Eylül 2017’de iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X lansmanını gerçekleştirmişti. Ardından iPhone 8 ailesi piyasaya sürülmüş ve iPhone X, 3 Kasım’dan itibaren raflardaki yerini almıştı. Aradaki zaman farkının Apple’ın telefonu tedarik etmekte çektiği sıkıntılardan kaynaklandığı söylendi. iPhone X, üretimi zor ve pahalı, satışı ise yüksek fiyatlı olan bir cihaz oldu.

2018’de Apple’ın iPhone X’u dünyanın her köşesine -tıpkı diğer ürünleri gibi- ulaştırmasını bekledik. Küresel çaptaki dağıtım ağına sahip olan bir firmanın, talep oluşturduktan sonra bu talebi karşılaması gerekiyordu. Ancak o kadar yavaş bir şekilde dağıtıldı ki, çoğu ülke pazarındaki rekabet koşullarına göre geç kalınmıştı.

Apple analistleri arasında kendine has bir yere sahip olan ve iPhone 6 serisinden bu yana, gerek teknolojik gerek finansal yönden söylediklerinin doğrulanmasıyla tanınan, KGI Güvenlik şirketinin yetkili Ming-Chi Kuo yeni açıklamalarda bulundu.

Kendisine göre, 3 Kasım 2018, yani iPhone X’ın piyasaya çıkış yıl dönümü gelmeden, Apple’ın ürünü raflardan kadırması gerekiyor. Tarihin en pahalı akıllı telefonu olmasının yanı sıra, tüketicilerin pek de hoşuna gitmeyen ekran çentiği dışında bu söyleme destek verecek bazı analizler de var.

Apple, elinden geldiğince he yıl yeni bir iPhone modeli piyasaya sürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında gelen iPhone 8 ve iPhone X modellerini iki yıl beklemek alışılmadık bir durumdu. Şirket zaten eskiden piyasaya sunduğu bazı modellerin üretimine hala devam ediyor. Örneğin bir iPhone 7 ya da 6S almak istediğinizde her yerde bulabiliyorsunuz. Eski cihazlar Apple’a daha düşük mal oluyorlar, fakat daha çok kazandırıyorlar.

Kuo’nun raporları ise Apple’ın en üst seviye iPhone modeline güvenini kaybettiğini gösteriyor.

Eskisi gider yerine yenisi gelir:

Apple’ın hem Kuo hem de diğer teknoloji sektörü analistlerine göre bu yıl bitmeden 3 yeni iPhone modeli daha piyasaya sunması bekleniyor. Bu cihazlar ise kabaca iPhone X’in fiyatına yakın bir etikete sahip olacak, 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inçlik ekranlara sahip olacak üç model. 6.1 inçlik iPhone modeli ise diğerlerinden farklı olarak iPhone 8 Plus’a yakın bir fiyata sahip olacak. Yani yaklaşık 799 dolar.

Buradan itibaren asıl problemi görmeye başlıyoruz. Apple, iPhone X’den daha ucuz ve daha yeni bir model piyasaya sunarsa, en iyi modelinin tahtını sallar. Aynı zamanda fiyatlandırmalar konusunda oldukça kararsız bir konuma gelir. Peki neden sadece iPhone X tutup, yeni telefon üretmekten vazgemiyor? Çünkü iPhone X, Apple için de çok pahalı bir cihaz.

iPhone X’un pahalı olmasının en önemli nedeni ekranı. LCD panel yerine bir OLED ekran paneli kullanmak maliyeti arttırıyor. Bu nedenle söz konusu 6.1 inçlik yeni iPhone’un ekranında OLED yerine LCD ekran paneli kullanması bekleniyor. Bu durum ekran çözünürlüğünde bir düşüş yaşanacağının da sinyallerini veriyor. Pazara çıkışının ardından geçecek 1 yıldan sonra bile iPhone X bileşenlerinin ucuza mal edilmesi imkansız görünüyor.

iPhone 8 modelleri, iPhone X ile aynı işlemci donanımına sahip daha uygun fiyatlı, son model cihazlar olarak göze çarpıyor. Üstelik bu cihazların üzerine çıkacak yeni modeller, iPhone 8’lerin geçerliliğini etkilemeyecek. Yukarıda hala üretilen ve satılan iPhone 6S ve 7 modellerinden bahsetmiştik. Kısaca iPhone X’un bu pazarlama keşmekeşinden sağ bir şekilde çıkması çok zor.

iPhone X, muhtemelen ilk iPhone gibi koleksiyonluk bir etki yaratacak. İlk iPhone’un amacı müzelere girmek olmasa da iPhone X’un amacı tam alarak buydu. Son olarak Apple’ın CEO’su Tim Cook bu modelle önümüzdeki 10 yıla bir referans sağlamak istediklerini dile getirmişti.