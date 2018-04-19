Apple’ın geri dönüşüm robotu Daisy, farklı modellerdeki iPhone cihazları parçalayıp tekrar kullanabilir parçalarını ayırıyor. Ayrıca Daisy parçalanmış cihazları tekrar monte edebiliyor.

Hepinizin bildiği üzere teknolojinin gelişmesiyle eski cihazlardan oldukça büyük bir hurda yığını oluşmaya başladı. Hatta bu hurdalıklarda yapılan altın madenciliği, günümüz maden rezervleriyle kıyaslandığında çok daha ekonomik olarak çıkartılıyor. Geri dönüşümle çevreye katkı sağlamak isteyen Apple, kendi eski cihazlarını parçalayabilen Robot Daisy’i geliştirdi.

Oldukça yüksek bir maddi gelir sağlayan Daisy, yaklaşık 1 saatte 200 iPhone cihazı parçalarına ayırabiliyor. Bu telefonlarda bulunan geri dönüştürülebilir parçaları ayırırken, atıkları farklı prosesler uygulayarak doğaya karşı zararsız hale getiriyor. Bunun yanı sıra akıllı robot eğer istenirse bu telefonların parçalarını tekrar birleştirebiliyor.

Geri dönüşüm programına büyük önem verecek olan Apple, Daisy’nin başarılarından sonra geri dönüşüm kampanyası başlatmaya karar verdi. 30 Nisan tarihinden önce başlatılacak kampanyada geri dönüşüme uygun cihazları getiren iPhone müşterileri mağaza içi hediye kartı kazanacaklar.

Henüz resmi açıklama yapılmadığından hangi cihazların geri dönüşüm kapsamında toplanacağı ve karşılığında verilecek hediye kartı değerleri bildirilmedi. Umarız %100 yenilenebilir enerji kullanarak büyük bir başarıya imza atan Apple’ın bu geri dönüşüm kampanyası diğer firmalara da örnek olur.