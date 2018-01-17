Apple, Evden Çalışacak Yeni Çalışanlar Arıyor!

Apple, evden çalışacak elemanlar arıyor. Bu elemanlar, kullanıcıların sorularını yanıtlayacak müşteri hizmetleri olarak görev yapacak.

Son dönemlerde yaşadığı sıkıntılı süreçlere rağmen dünyanın en zengin şirketi konumunda yer almaya devam eden Apple, çalışanları için tanıdığı imkanlarla, her insanın çalışmak istediği bir şirket durumunda yer alıyor. En azından Çin gibi üretiminin olduğu ülkeler dışındaki çalışanları için bunları söyleyebiliriz. Apple, son günlerce ABD medyasını meşgul eden haberlere göre evde çalışacak elemanlar arıyor. Kullanıcıların ürünlerle ilgili sorularını yanıtlayacak danışmanları evden çalışmaları için işe almaya hazırlanan şirket, bu sayede müşteri hizmetlerini önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

Bu gerçekten güzel bir haber, ancak böyle bir firmaya dahil olabilmek elbette kolay değil. Apple, yaptığı iş görüşmeleri sırasında çalışan adaylarına bir takım sorular soruyorlar. Apple’ın bu çalışanlar için hazırladığı sorulardan bazıları şu şekilde;

“Seni buraya ne getirdi?” (Bu soru genel olarak herkese soruluyor)

“Modem cihazının ne işe yaradığını 8 yaşındaki bir çocuğa anlatıyormuş gibi anlatabilir misin?”

“2 yumurtan olsaydı ve bu yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak zorunda olsaydın, nasıl bir yol izlerdin?”

“Kendini anlatabilir misin? Seni neler heyecanlandırıyor?”

“3 kutu var. Birinde elma, birinde portakal, sonuncusunda ise hem elma hem de portakal bulunuyor. Kutuların etiketi değiştirilmiş. Yalnızca birini açıp bakarak diğer etiketleri nasıl düzeltirsin?

“20 dakikadır bekleyen çok sinirli bir müşteri ile karşı karşıyasın. Müşteri sizi Microsotf PC almakla tehdit ediyor, bu problemi nasıl çözersin?”

“Zeki misin?”

“Bir yöneticinin kararına katılmadığın zamanlar var mı? Varsa bir örnekle sebebini ve verdiğin tepkiyi açıklar mısın?”

“Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyler misin?”

“Geçtiğimiz 4 yılda en iyi ve en kötü gününde neler yaşadın?”

“Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne yapmak istiyorsun?”

Apple gibi bir firmada çalışan olmak istiyorsanız bu tarz soruları cevaplamanız gerekiyor. Peki, sizler bu sorular nasıl cevaplar verirdiniz? Kendinizi bir Apple çalışanı olarak görüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.