13 yaş altındaki çocukların yüz özellikleri henüz gelişmediği için Face ID'nin yanılabileceği, bu nedenle yetkilendirme için şifre kullanılmasının daha doğru olacağı açıklandı.

Apple’ın yeni iPhone X modelinin kalite göstergesi özelliklerinden biri yüz tanıma teknolojisi olacak.

Fakat Face ID olarak karşımıza çıkacak olan bu teknoloji herkes için olmayacak.

Apple’ın söylediğine göre Face ID 13 yaşın altındaki çocuklarda hassasiyetini kaybediyor.

Firmanın yaptığı açıklamada 13 yaşın altındaki çocukların yüz özelliklerinin tam olarak tamamlanmadığı belirtiliyor. Apple’ın yüz tanıma teknolojisi insan yüzünde zaman içerisinde yaşanacak değişiklikleri ayırt edebiliyor. Fakat, çocukların yüzlerinde gerçekleşen büyük değişiklikler Face ID’nin kafasını karıştırıyor gibi görünüyor. Bu nedenle de tarama sonrası elde edeceği sonucun yanlış olma ihtimali de artıyor.

Apple’ın Çarşamba günü yaptığı destek bildiriminde şöyle belirtiliyor: “İkizler ve birbirine benzeyen kardeşler ile 13 yaş altındaki çocuklar arasındaki istatistiksel olasılık farklılık arz ediyor. Çünkü, onların belirgin yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabiliyor. Bu noktada endişe taşıyorsanız, yetkilendirme için şifre kullanmanızı tavsiye ederiz.”

Face ID, iPhone X’un içerisine yerleştirilmiş yeni bir kamera sistemine dayanıyor. Kamera, kullanıcıları tanımlamak için yüzlerinin üç boyutlu taramasını çıkarıyor. iPhone X’da parmak izi yerine Face ID kullanılıyor.

Apple, genç iPhone X kullanıcılarının Face ID yerine şifre ya da pin kodu kullanmalarını öneriyor.

Apple Face ID’nin genç kullanıcılar için uygun olmadığı konusunda o denli ciddi ki, uygulama geliştiricilerinin yaptıkları uygulamalara genç tüketicilerin Face ID kullanarak giriş yapmalarına müsaade etmelerini engelliyor (Touch ID’yi destekleyen tüm uygulamalar Face ID’yi destekleyecek). Apple, ilgili değişikliği belirtmek üzere App Store’daki görüş kılavuz bildirimlerini bu ay başında güncellemişti.

Apple’ın Face ID özelliğini kullanmaktan men ettiği tüketiciler sadece gençler değil. Firma aynı zamanda ikizi olan ya da ikizlik derecesinde birbirine benzeyen kardeşlerin de bu özellik yerine şifre kullanmalarını öneriyor.