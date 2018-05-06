Apple, Face ID'yi Düzeltmek İçin Arka Kamerayı Değiştiriyor!

Apple'ın Face ID sorunları için arka kamera değişimi uyguladığı ortaya çıktı. Kulağa oldukça ilginç gelen bu durum, ön ve arka kameradaki lenslerin birbirine bağlı olmasından kaynaklanıyor.

Apple'ın mağazalarına ve onarım merkezlerine gönderdiği bir destek dokümanı, Face ID onarımları için izlenen ilginç bir yöntemi ortaya çıkardı. Face ID problemi için arka kamera değişimi yapılmasının gerekliliğini belirlemek için çalışanlarına bir donanım testi yapmasını söyleyen Apple, gerektiği durumda bu değişimi yapıyor.

Face ID sorununu çözmek için arka kamera değişiminin gerekliliği, kulağa oldukça saçma gelse de bu ilk kez duyduğumuz bir şey değil. Reddit üzerindeki birçok iPhone X kullanıcısı, arka kamerayla ilgili bir sorun olduğunda Face ID'nin de çalışmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine iPhone X cihazının Face ID özelliğinin iyi çalışmadığını düşünen bir kullanıcı, Apple Store'a değişim için gitti. Cihazın arka kamerasını değiştiren Apple yetkilisi, True Depth kamera ve telefoto lensin birbirine bağlı olarak çalıştığını açıkladı. iPhone X kullanıcısının yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Genius Bar'daki çalışanla konuştum ve kameraların bağlı olduğunu söyledi. Lensler, yaptıkları işlere göre farklılık gösterir. Çalışır durumda olan geniş açı lensi, ön kameraya bağlı. Telefoto ise True Depth'e bağlı ve her ikisi de çalışmıyordu."

iPhone X'unuzda Face ID ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, Apple Destek ile iletişim kurmanızda fayda var. iPhone X'unuzu Apple yetkili servislerine götürerek, cihazınızın arka kamera değişimine ihtiyacı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.