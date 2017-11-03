Apple, Face ID Verilerini Geliştiriciler İle Paylaşacak!

Apple'ın yeni biyometrik güvenlik kilidi hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Reuters'ın raporuna göre Apple, Face ID verilerini üçüncü taraf uygulama geliştiriciler ile paylaşacak.

Sizlerin de bildiği gibi Apple, herkesin sabırsızlıkla beklediği iPhone X’u tanıtırken ana ekran tuşuna ve dolayısı ile Touch ID’ye veda etmiş, yerine iPhone’lar için bir ilk olan yüz tanıma teknolojisi Face ID’yi getirmişti.

Apple, Face ID konusunda kullanıcıların herhangi bir güvenlik endişesi bulunmaması için Face ID verilerinin herhangi bir sunucuda toplanmayacağını, cihazın kendi depolama alanında tutulacağını açıklamıştı.

Bu açıklama, pek çok kullanıcının yüreğine su serpse de Reuters’un hazırladığı rapora göre Apple, üçüncü parti geliştiriciler ile Face ID verilerini paylaşacak. Üstelik bu bir iddia değil, kesin bir bulgu; Apple’ın geliştirici sözleşmesine göre üçüncü taraf uygulama geliştiriciler, Apple’ın görsel yüz haritalandırma verilerine erişebiliyorlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu verilere erişen herhangi bir uygulama geliştirici güvenlik kilidinizi aşabilme imkanına sahip değil. Çünkü Apple görsel verilerinizi paylaşırken Face ID kilidinin açılmasını sağlayan yüzünüzün matematiksel gösterimini paylaşmıyor. Hatta bu bilgiye Apple çalışanlarının dahi erişimi bulunmuyor.

Apple, bu verileri paylaşırken ciddi kısıtlamalar da getirmiyor değil. Geliştirici sözleşmesi gereği herhangi bir uygulama geliştiricinin bu verileri reklam ya da pazarlama için kullanması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca geliştiricilerin elde ettikleri verileri herhangi bir şirkete ya da veri simsarına satma hakkı da bulunmuyor. Apple, bu konuda fazlasıyla sert bir tutum sergiliyor ve şirket bugüne kadar kullanıcı verilerinin saklanması konusunda pozitif bir üne sahip.