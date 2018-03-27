Dünyanın gündemine bomba gibi düşen 2016 ABD seçimlerine, İngiltere’deki Brexit oylamasına ve adını bilmediğimiz pek çok kitle araştırmasına bağlı olan Facebook’un gizlilik ihlalleri, Apple’ı bile bezdirdi. Teknoloji devi, güvenlik önlemlerini arttırmak için çalışmalara başladı.

Facebook, seçim araştırmaları için anket düzenleyen bir şirkete 50 milyon insanın bilgilerini resmen teslim etti. Ardından telefon aramaları mesajlaşmaları takip ettiğini doğruladı. Hatta göçmenlerin IP adreslerinin de tespit edilip hükümetlerin ilgili birimlerine verildiğine dair iddialar var. Facebook, tüm bu gelişmeler açığa çıkmaya başladıkça bir nevi sonuna doğru da yaklaşmış oluyor.

Diğer taraftan yazılımsal güvenlik önlemleri ile bilinen Apple, özellikle 50 milyon insanın bilgisinin çalındığı Cambridge Analytica skandalından sonra düğmeye bastı. Bu dönemde gizlilik çalışmalarını arttırmak zorunda kalması, Facebook’un günümüzün en güvenli tüketici ekosistemlerinden birisi olan Apple’ı bile bezdirdiğini gösteriyor.

Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcı gizliliği söz konusu olduğunda “çok iyi hazırlanmış” yeni düzenlemeler talep ediyor. Bir diğer gelişme de Apple’ın yazılım birimi sorumlusu olan Craig Federighi’den geliyor. Kendisine göre Apple’ın ABD hükümeti gibi sırtını yaslaması gerektiği bir oluşum yok.

Tim Cook, geçtiğmiz cumartesi günü Facebook skandalı hakkındaki görüşlerini iletmişti. Kendisi, kullanıcı verilerinin kısıtlanması konusunda, “İnsanların yıllardır neler yaptıklarını, kim olduklarını, kimlerle iletişim kurduklarını, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerin neler olduğunu bilmek rahatsız edici. Maalesef bu şey bir defadan fazla kere gerçek çıktı” diyor.

Şifreleme sistemleri, kullanıcı verilerinin gizli kalmalarını sağlamak için kritik bir önem taşıyorlar. Şifreli hizmetler, aynı zamanda şifreli cihazlarla birlikte sunuluyorlar. ABD ve dünya çapındaki diğer hükümetler, bu şifrelerle resmi kanalları kullanıp, söz konusu verilere ulaşma hakkına sahipler.

Apple ise her zaman iOS işletim sisteminin arka planına hükümet ya da farklı bir resmi aktörün erişmesini sağlama konusuna karşı çıktı. Şirket, ABD’de düzenlenen bir terör saldırısında, teröriste ait iPhone’nun nasıl kırılacağını FBI ile paylaşmadığı için davalık bile olmuştu.

Craig Federighi, iPhone serisi için güvenliği güçlendirmenin önemini vurguladı. Müşterilerin tehlikeli ihlallere olanak sağlayan cihazlara sahip olmamaları gerektiğini vurguladı.

Yasalara göre kullanıcı verileri üst düzey hukuki makamlarla, gerektiği ölçüde ve gerekçesiyle birlikte paylaşılabiliyor. Ham Facebook’un krizi, hem de Apple’ın bu örneği sadece ABD için değil, şirketlerin faaliyet gösterdiği her toprak için geçerli.