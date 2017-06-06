Apple, Sosyal Medya Kullanarak Giriş Yapmayı Zorlaştıracak!

Apple, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaları kullanarak uygulamalara giriş yapmayı kısıtlıyor. iOS 11'le birlikte Apple bambaşka bir sisteme geçiş yapacak.

Apple, iOS 11 ile Facebook ve Twitter üzerinden uygulamalara giriş yapmayı zorlaştıracak. Sosyal hesaplara bazı kısıtlamalar getirecek Apple, bir sosyal medya hesabı kullanarak üçüncü taraf uygulamalarına girmeyi zorlaştırıyor. Apple’ın açıklamalarına göre sosyal ağlarda sistem düzeyinde entegrasyon ortadan kalkacak. Bu da üçüncü parti uygulamalarının sosyal medya hesapları üzerinden bağlanamayacağı anlamına geliyor. Kullandığımız birçok uygulamayı, “sırf daha kolay olduğu için” Facebook veya Twitter hesaplarımızla açıyoruz. Bu şekilde kaç uygulama var bilinmiyor, ancak çok fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Hesapları Facebook’a bağlamanın birçok rahatlığı oluyor. Örneğin, uygulamada gerçekleştirdiğiniz işlemleri Facebook üzerinden paylaşmanız gerektiğinde yeni girişler yapmanız gerekmiyor.

Sistem düzeyinde entegrasyon olmadan, iOS mobil web’e geri dönmek zorunda kalınabilir. Mobil web üzerinden uygulamaları Facebook veya Twitter’a bağlayabiliriz, ancak bu da eski sistem kadar pratik olmayacak. Apple’ın bu olayı neden yaptığı tam olarak bilinmemekle birlikte, güvenlik ve gizlilik yüzünden yapmış olabileceği düşünülüyor.

Apple’ın sistem düzeyindeki sosyal hesap özelliğini bir çeşit otomatik şifre doldurma özelliği getirerek çözmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz gün Apple yazılım mühendisi Ricy Mondello yaptı. Mondello, “Otomatik Parola Doldurma uygulamasını tanıtmaktan çok heyecanlıyım” diyerek, Apple’ın kullanıcılar için yeni bir kolaylık sağlayacağını gösterdi. LastPass gibi şifre yönetim servislerine benzer bir otomatik doldurma özelliği, giriş bilgilerinizi sürekli olarak biraz daha yönetilebilir hale getirmeye zorlayacak.