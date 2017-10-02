Apple, FCC'ye Ders Verdi: iPhone'larda FM Çipi Yok

Federal İletişim Komisyonu, ABD'nin iletişimi denetleyen kuruluşu olarak iPhone'lar hakkındaki yetersiz teknik bilgisi sebebiyle anlamsız olabilecek bir istekte bulundu.

ABD'de gerçekleşen kasırgaların ardından Federal İletişim Komisyonu, Apple başta olmak üzere büyük telefon üreticilerinden telefonlarındaki FM çiplerini aktive etmelerini istemişti. Bu isteğe Apple'dan yanıt geldi.

ABD'de kasırgalar sırasında hasar görerek devre dışı kalan baz istasyonları sebebiyle acil aramalar başta olmak üzere iletişim olanakları yüksek ölçüde kısıtlanmıştı. Akıllı telefonların radyo çipleri de artık yer kazanmak uğruna kaldırıldığı için afetzedeler iletişim olanaklarından mahrum kaldılar. Bunu inceleme altına alan FCC, gelecek afetlerde daha iyi koordinasyon sağlanabilmesi adına Apple'dan FM radyoları aktive etmesini istedi.

Apple'ın FCC'nin talebine verdiği yanıt oldukça açıktı, kısaca özetlersek firma; iPhone 7 ve üzerinin FM çipine sahip olmadığını, daha önceki jenerasyonlarda da FM çipi var olmasına karşın antenlerinin yer almadığını ve yine aynı çiplerin montajının yapılmadığını belirtti. Bu çiplerin varlığının tek sebebi iletişim birimleriyle birlikte gelmeleri sebebiyle çıkarılmasının maliyetli olması.

Bu durumdan çıkarabileceğimiz sonuç, ABD'nin büyük incelemeler yaparak(?) halkın kullanımına uygun olduğuna izin verdiği akıllı telefonların dizaynlarını yeterince incelemediği oluyor. Bunun gibi kurumlar ülkemizde de mevcut ve umarız gelecekte daha çok güvenimizi sarsmazlar.