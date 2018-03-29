Apple, GarageBand İçin Yüz Tanıma Desteği Ekledi

Apple, Apple Pencil desteğini de içerisinde barındıran iWork uygulamaları için güncelleme yayınladı. Daha sonra şirket sessizce, iPhone X'un TrueDepth kamerası üzerinden iOS'un GarageBand'i için yüz tanıma desteği ekleyen güncelleme yayınladı.

YouTuber iPhonedo, GarageBand'in yeni sürümünü, yüz tanıma özelliğinin iyi ve kötü yanlarını konu aldığı bir video çekti. Videoya göre yüz tanıma sisteminin ilk ve en önemli yanı henüz yetersiz olması. iPhonedo, “mükemmel değil ve canlı performanslar sırasında kullanmak için yeterince hızlı değil” diyerek, özelliğin yüzü tanıma sırasında hafif bir gecikme yaşadığını öne sürdü.

Ayrıca uygulama sadece ağız hareketlerine yanıt veriyor. Bu arada bilmeyenler için GarageBand'i açıklayacak olursak; GarageBand, Apple tarafından geliştirilen, kullanıcıların müzik veya podcast oluşturmalarını sağlayan, OS X ve iOS için bir dizi dijital ses işleme istasyonu olarak biliniyor.

Ancak her ne olursa olsun tüm bu yeni güncelleme özellikleri TrueDepth sensörünün ne kadar çok yönlü olduğunu gösteriyor. Zira şimdiye kadar bu teknolojinin kullanıldığı çeşitli yenilikçi oyunlar karşımıza çıkmıştı. Ancak Apple'ın sadece bir güvenlik sisteminden ziyada bu sensörü kullanması oldukça iyi ve şaşırtıcı oldu.