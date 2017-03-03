Apple, Geleceğin 'Katlanabilir' OLED Ekranlarını Tasarlıyor!

Apple'ın 2015 yılında yaptığı patent başvurusu hakkındaki tüm detaylar ortaya çıktı. Katlanabilir OLED ekran mimarisi için, "aşırı modern parşömen" ibaresini kullanmak yanlış olmaz.

Kamuoyuna duyurulan Apple patent başvurusu, bize gelecekte esnek OLED ekran teknolojisinin nasıl kullanılacağına dair fikir verdi. Söz konusu patent "Geri çekilebilir ekranlı elektronik cihazlar" olarak isimlendirilmiş ve ekran, eski parşömenler gibi iki silindir biçimli yapının arasına kaydırılabiliyor.

Öncelikle şunu belirtelim: Apple'ın bu tür mimariyi yakın gelecekte cihazlarında kullanması zor. Teknoloji yüksek üretim maliyetine sahip. Yine de şirketin beyin takımının aklından geçenleri öğrenmek keyifli.

Uygulamada açıklanan donanım, diğer tüm bileşenleri içeren iki uzun gövde mimarisinden oluşuyor. Yonga seti, batarya, hoparlörler, mikrofon, kameralar ve diğer aksam iki uzun silindir gövdenin içerisinde konumlanmış. Esnek OLED ekranı çekildiğinde, parçalar içe doğru gömülüyor ve silindirler yerleşme alanı elde ediyor.

Bahsi geçen silindirler için özel koruyucu mekanizmalar kullanılmış. Cihaz katlandığında, iki silindiri bir arada tutmak için güçlü mıknatıslardan yararlanılıyor.

Aygıtın mucitleri ve Apple mühendisleri Zhen Zhang ve Paul S. Drzaic, söz konusu patent başvurusunu 2015 yılının Ağustos ayında gerçekleştirdi ancak şirketin detayları açıklaması günümüzü buldu.