Apple, Geliştirdiği Home Uygulaması İçin Video Yayınladı!

Apple akıllı ev teknolojisi için geliştirdiği Home uygulamasını tanıtan yeni bir video yayınladı.

Akıllı evler gelecekte yaygın olacak teknolojilerin başında geliyor. Bir çok firma hem yazılım hem donanım için yenilikçi fikirler ortaya koyuyor.

Apple, akıllı evler için geliştirdiği Home uygulaması için uygulamanın internet sayfasını güncelleyip bir video yayınladı. 45 saniyelik videoda Apple destekli akıllı ev donanımlarının iOS yüklü herhangi bir cihazdan nasıl kontrol edilebileceği görülüyor.

Söz Dinleyen Ev

Siri’ye “Kahvaltı vakti” dediğiniz anda kahveniz hazırlanmaya başlıyor. Eve yaklaştığınızda “Ben evdeyim” deyip kapıyı açıp çıktıktan sonra aynı şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca kapıyı kilitlediğiniz an seçtiğiniz ev eşyalarınız dışında tüm elektirik cihazlarınız kapanıyor, açık unuttuğunuz lambalar sönüyor.

Apple videoyu henüz resmi Youtube kanalında yayınlamadı, ancak aşağıdaki içeriğimizden firmanın akıllı evler için geliştirdiği Apple HomeKit donanımlarını inceleyebilirsiniz.

Apple Home uygulamasının güncellenen sitesine şuradan ulaşabilirisiniz.