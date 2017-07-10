Yeni IOS,MacOS,TvOS ve WatchOS beta güncellemeleri yayınlandı. Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı beta sürümlere güncellemesi, yeni özelliklerle geldi.

Apple, iOS 11, macOS 10.13 High Sierra ve tvOS 11 gibi geliştirici betalarının üçünü güncelledi, ancak şimdilik WatchOS 4'ü beta 2'de bıraktı. İşte güncelleme ile düzeltilen hatalar ve yeni özellikler.

MacOS High Sierra güncellemesi, “Apple Dosya Sistemi” entegrasyonu, H.264'ten H.265 video formatına geçiş ve Metal 2 gibi bazı yenilikler ve diğer iyileştirmeleri içeriyor. En yeni MacOS sürümü olan High Sierra’nın beta sürümünde Apple ilk Time Machine desteğini sağladı.

IOS 11’de Wireless iAP protokolünü kullanan Bluetooth aksesuarları için bağlantı sorunlarını gideren bir düzeltme uygulandı.

TVOS 11 için yeni sürüm notları çok da uzun değil. Bazı üçüncü parti medyaları kayıttan yürütme uygulamalarının işlevselliğinin onarılamayacak kadar az değişiklik yapılmasına rağmen - DirecTV Now'un iOS 11'deki periyodik çöküşleri bu geliştirmelerin arasında değil.

WatchOS 4 bu turda atlanmış değil, aynı zamanda bugün piyasaya sürülen Xcode 9 beta sürümünde yeni beta sürümü de ima edildi.