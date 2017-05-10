5 ile 9 Haziran tarihleri arasında Apple her yıl düzenlediği WWDC etkinliğinin 2017 basamağını gerçekleştirecek.

Apple’ın her yıl Haziran ayında düzenlediği WWDC (Woldwide Devoloper Conferance) adını verdiği etkinlik bu yıl 5 ile 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. San Francisco’da Apple’ın kalbinde düzenlenecek etkinlik en büyük geliştirici etkinliği olarak biliniyor.

Bu etkinliğe katılacak geliştiricilerin Apple Geliştirici Merkezi üyesi olması şart koşuluyor ve sonrasında Apple etkinliğe katılmak için talepte bulunmaları gerekiyor. İş bununla sınırlı değil elbette. Apple, katılmak isteyenler arasında bir çekiliş yapıyor ve bilet almaya hak kazanan isimleri belirliyor. Geçen yıl 1600 dolar olan bilet fiyatlarının bu yıl ne olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

5 Haziran için basın davetlerini gönderen teknoloji devi, basını da WWDC 2017 açılış konuşmasına davet etti. WWDC 2017, Cupertino'daki yeni Apple Park merkezinden birkaç dakika uzaklıkta bulunan ve orijinal WWDC merkezi olan San Jose'deki McEnery Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Beş gün sürecek etkinlik boyunca Apple'ın çığır açan platformları -iOS, macOS, tvOS ve watchOS- üzerinden iş yapan geliştiriciler, bu süre içerisinde fazlasıyla donanım sahibi olacaklar.

Ayrıca etkinlik, Apple Developer web sitesi üzerinden ve iPhone, iPad ve Apple TV için geliştirilmiş WWDC uygulamasıyla canlı olarak yayınlanacak. Cupertinolu şirketi, bu etkinlikte iPad Pro serisine yönelik olası donanım güncellemelerini ve 4K video desteği olan yeni nesil Apple TV’yi duyurabilir.

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