Apple Giyilebilir Bir "Dokunmatik Yüzey" Planlıyor Olabilir!

Apple'ın aldığı patentler arasında, giyilebilir dokulara uyarlanabilir özel bir sokunmatik yüzey patenti olduğu anlaşıldı!

Apple binlerce ilginç patenti şirket bünyesine katan, hatta çoğu zaman bünyesine kattığı patentlerle teknoloji tüketicilerini heyecanlandıran, ancak aldığı patentleri çok sonra kullanan veya hiç kullanmayan bir şirket. Bu anlamda patent haberleri önümüze çok fazla düşse de, çoğunlukla size, Apple'ın gerçekten uyarlayabileceği patentleri haber yapmak için epeyce uğraşıyoruz. Yine o anlardan biri geldi.

Slash Gear, Apple'ın daha iPhone ve Apple Watch ortada yokken aldığı bir patenti ortaya çıktı. Temel anlamda dizüstü bilgisayarlarda mouse işlevi için kullanılan, "touchpad" yani dokunmatik yüzey patenti olan bu patent, oldukça ilginç. Özel yapısı ile hep esnek hem de yüzeyinin her santimi veri iletebilen bu teknolojinin Apple tarafından patenti alınırken özellikle "giyilebilir telefon aksesuarı için" gibi notlar düşülmüş.

Patent notlarında "Şapka, kemer, bilek bandı, kafa bandı ve gözlük gibi yüzeye sahip veya kumaş bulunan her şeye uyarlanabilir bir teknoloji" olarak geçen bu teknoloji, açıkçası beni hem epeyce heyecanlandırdı hem de bir andan da düşündürdü. Özellikle de "Çıktığından beri dokunmatik ekrana sahip Apple Watch'lar varken, Apple neden bir dokunmatik yüzeye ihtiyaç duysun?" diye kendime sorsam da, düşününce özellikle de telefon ve tabletlerimizi uzaktan kontrol edebileceğimiz bir yüzey fikri bana çok mantıklı geldi.

Yine de ne olacağı bilinmez. Apple'ın elinde buna benzer ve oldukça yenilikçi olan yüzlerce patent var. Bunlardan da büyük bir kısmı hala gün yüzü görmedi. Yine de bu tip bir aksesuar belirli durumlarda, akıllı telefon deneyimini kökten değiştirebilir gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz?