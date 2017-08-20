Apple, bünyesine katacağı mühendislerin yeteneklerini, henüz işe almadan önce bir nevi test etmek amacıyla gizli bir iş başvuru sayfası yayınladı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biriyseniz, elbette birçok şeyiniz farklı olmalı ki diğerlerinden kolay bir şekilde ayırt edilmelisiniz. Bir de bahsettiğimiz şirket Apple olduğu zaman, "Daha ne görebiliriz?" gibi cümlelerin her zaman eksik kalacağına şahit oluyoruz çünkü Apple her zaman sıradışı fakat bir o kadar da ilgi çekici yollarla bir takım eylemlerde bulunuyor.

Bu seferki ilginç olay ise Apple'ın gizli iş başvurusu. Gizli bir Apple sayfasında, iş başvurusu şansı tanınıyor. Ayrıca aranılan "yetenekli mühendis" bu tarz ilginç yollarla bulunuyor. Aslında bu durumu farkeden kişi Zach Whittaker. Whittaker, ilgili iş başvurusu imkanını us-west-1.blobstore.apple.com adresinde bulduğunu dile getiriyor. Bulunan gönderi, rolün ne kadar kritik olduğunu, işin ölçeğini, temel nitelikleri ve Apple'ın aradığı çalışanın türünü açıklıyor.

Zach Whittaker, gönderiye ulaştıktan sonra Twitter hesabından "Güzel. Eğer gizli Apple web sayfasını bulursanız, iş teklifi alırsınız!" sözleriyle birlikte gönderiyi de paylaştı.

Gönderide, işe alınacak mühendisin, milyonlarca disk, on binlerce sunucu ve büyük veriler ile ilgilenerek altyapı geliştirme üzerinde çalışacağını söylüyor. Ayrıca gönderi şu şekilde tamamlanıyor:

"Eğer tukarıdaki soruların bazılarına evet cevabı verdiyseniz, o zaman size ihtiyacımız var! Özgeçmişinizi bize göndererek bizimle iletişime geçin group.apple.com"

Açık bir şekilde bu tarz gönderileri bulabilirseniz ve ilgili sorulara sizin de yanıtınız "evet" olursa, hayatınızın devamını Apple ile geçirme şansına sahip olabilirsiniz.