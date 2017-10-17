Bir açık ve tek bir atakla güvensiz hale gelen milyarlarca cihaz var. Apple yazılım konusundaki öncülüğünü bir kez daha konuşturdu ve KRACK saldırıları için önlem alan ilk firma oldu. Güncelleme yakında son kullanıcılara sunulacak.

KRACK adı verilen ve küresel çaptaki Wi-Fi ağlarının bir seferde gardını düşüren güvenlik açığı, milyarlarca cihazın ve içindeki bilgilerin tehlikeye girdiği manasına geliyor. Bizi bir anda bilgisayar korsanlarının eline düşüren açığa karşı ilk adım Apple’dan geldi ve tüm işletim sistemlerine güncelleme yayınlandı.

Dünya üzerindeki neredeyse bütün kablosuz ağlar, WPA2 adı verilen bir teknolojiyle standart olarak korunurlar. 13 yıllık bir teknoloji olduğu için modern korsanlık yöntemlerine karşı savunması gün geçtikçe zayıfladı ve dün teknoloji otoritelerinden milyonlarca insanı korkutan açıklama geldi. Hemen aşağıdaki haberimizde sizlere bildirmiştik.

Apple bu güvenlik açığına karşı önlem alan ilk şirket oldu. iOS, MacOS, WatchOS ve TvOS işletim sistemiyle çalışan cihazlarının, Wi-Fi açığından etkilenmemesi adına bir yazılım güncelleştirmesi yayınladı. Şimdilik söz konusu işletim sistemlerinin test sürümlerinde denenen güvenlik önlemi, yakın zamanda son kullanıcıya dağıtılacak.

Sayıları milyarlarla ifade edilen cihazlar için diğer üreticilerin de bir an önce gerekeni yapmaları lazım. KRACK açığını kullanabilen saldırganlar kredi kartları, kullanıcı adları ve şifreleri, fotoğraflarını ve diğer hassas bilgileri rahatlıkla alablirler. Hatta cihazlarınıza ruhunuz bile duymadan yazılım yüklenebilir. Bu nedenle özellikle kamusal alanlarda kullanıma açık olan Wi-Fi ağlarına bağlanırken VPN kullandığınızdan emin olun.

HTTPS bağlantısı kullanan web sitelerinin ekstra güvenlik sunduklarını hatırlatalım, ancak bu güvenlik duvarının da rahatlıkla saf dışı edilebildiğini belirtelim.

Apple’ın cihazlarının yapılacak güncellemeden sonra rakip firmaların cihazlarından daha güvenli olacakları aşikar. Güncelleme yapıldıktan sonra savunmasız bir ağa bağlansanız bile Apple’ın işletim sistemleri KRACK açığı ile ele geçirilemeyecekler.

Güncellemeyi bekleyen Apple kullanıcıları dahil diğer üreticilerden hizmet alan tüm kullanıcıların, önlem almak adına VPN kullanmalarını tekrar tavsiye ediyoruz.