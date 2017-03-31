Apple, Google, Microsoft ve Amazon Trump'a Savaş Açtı!

Apple, Google, Microsoft ve Amazon Trump'ın çevreci tarvırdan uzak yönetim anlayışına karşı bir oldu.

Apple, Google, Microsoft ve Amazon ABD Başkanı Trump’ın bu bu hafta başlarında yayınlanan iklim değişikliğini önemsemeyen bir karar almasının ardından iklim değişikliği ile mücadele çabalarını sürdürmek için kararlı yoldan çıkmayacaklarını bildirdiler.

Salı günü Trump, ABD’nin Çevre Koruma Kurumu bünyesinde, Obama hükümeti döneminde getirilen, çevresel etkileri ve ilklim değişikliğini göz önünde bulundurmaya teşvik eden bir dizi kural ve kısıtlamayı “Temiz Güç Planı” olarak değiştirdi ve imzaladı.





Dört şirket, "Temiz Enerji Planı gibi güçlü temiz enerji ve iklim politikalarının yenilenebilir enerji kaynaklarını daha sağlam hale getirebileceğini ve iklim değişikliğinin bizi ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakabileceğini, bunun karşısında Amerikan rekabet gücünün mücadele edeceğine inanıyoruz” şeklinde ortak bir bildiri yayınladı.

Apple ve Google, küresel operasyonlarını temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için görev yapmaya devam ediyor. 2016'da Apple, temiz enerjiye dönüşümü daha da kolaylaştırmak için 1,5 milyar dolar yatırım yapmış, Google benzer şekilde ofisleri ve veri merkezlerinin gelecek yıl yenilenebilir enerjiyle çalışacağını belirtmişti. Anlaşılan o ki söz konusu 4 teknoloji devi Obama döneminde getirilen çevreci yasanın kalkmış olmasına rağmen alınan karardan vazgeçmeyecek.

İklim değişimine karşı alınan tavır ekseninde başlayan tartışmalara teknoloji devleride dahil olarak Trump karşıtı renklerini belli etmiş oldular.