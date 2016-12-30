Apple, Google ve Microsoft Telefonların Ekranları Katlanabilecek!

LG Display, katlanabilir akıllı telefon ekranlarını 2018 yılına kadar geliştirecek ve teknolojisini Apple, Google ve Microsoft ile paylaşacak.

Eski cep telefonlarını unutmak mümkün değil. Kapaklarını açıp kapatmak, ekranı yukarı kaydırmak veya telefonu çevirmek gibi farklı aksiyonlar ile uğraşmak zorundaydık. Ne de olsa cep telefonları, cebe gerçekten sığmak ve avucunuza oturmak zorundaydı. Telefon üreticileri, cihazların boyutlarını doğru hesaplamak ve gerekirse alternatif yollar geliştirmek zorundaydı.

Zaman geçtikçe bu tür telefonlar piyasadan silindi ve bar tipi akıllı telefonlar yaygınlaştı. BlackBerry gibi firmalar bu kurallara pek uymasa da; bar tipi telefonlar pazarın açık ara hakimi konumuna geldi.

Güney Koreli bilişim sitesi ET News'in haberine göre işler bir üst seviyeye taşınmak üzere. LG Display, katlanabilir ekran teknolojisi üstünde ciddi çalışmalar yürütüyor. Şirket, teknolojinin 18 inçlik prototiplerini zaten tanıtmıştı. LG, bu teknolojiyi sadece kendi telefonlarında kullanmayacak ve söz konusu ekranları -elbette yüklü bir ücret karşılığında- Apple, Google ve Microsoft ile de paylaşacak.

Şimdiye kadar sadece Samsung, Edge model ailesinde benzer bir yapı kullanmıştı. Yine de LG'nin mimarisi, Samsung'un teknolojisinin epey ilerisinde gibi gözüküyor. Bir ekranı katlamak sadece ergonomik avantaj sağlamıyor. Telefona kayda değer bir esneklik ve sağlamlık olanağı tanıyor. Bu tür ekranların düşmelerden ve darbelerden etkilenmesi, öncülerine göre çok daha düşük bir olasılık.

2018 yılını şimdiden iple çektiğimi belirtmek isterim.