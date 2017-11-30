Apple Güç Denetim Çiplerini De Kendisi Üretecek

Apple'da çalıştığı belirtilen isimsiz bir kaynağın Nikkei Asian Review'e sızdırdığı bilgiye göre, Apple 2019'dan itibaren güç denetim çiplerini de kendisi üretecek.

İsimsiz bir kaynağın Nikkei Asian Review'e bildirdiğine göre, Apple 2019'dan itibaren İngiliz donanım üreticisi Dialog Semiconductor ile çalışmayı bırakarak, bundan sonra kendi güç denetimi çipini kendisi üretecek. Bir süredir dış üreticilerle üretim bağlarını koparmaya başlayan Apple'ın tam olarak neyi amaçladığı bilinmese de, Apple yetkilileri bu konu hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapmadı.

Apple çiplerini üretme kararı alsa da, 2019'a kadar çiplerin hazır olamayacağını bildiren bir başka kaynak ise, bir süre daha Dialog Semiconductor ile bir süre daha çalışılacağını belirtti. Güç denetim çipleri ise kısaca, akıllı telefonların batarya performansı, şarj sırasındaki işlemler ve enerji tüketimi optimizasyonu gibi işlemlerin gerçekleştirmek için kullandığı bir donanım olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada haber çıktığından itibaren geçen sene %74 büyüyen Dialog Semiconductor'un hisse değerleri %17 düşmüş. Yani haber finans dünyasında da oldukça ciddiye alınıyor. Bakalım Apple'ın bu dış üreticilerle üretim bağını koparması ve bir çok parçayı kendi üretmesi stratejisi daha ne kadar devam edecek. Yine de stratejinin daha ucuz iPhone'lar satmak için olmadığı çok belli gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?