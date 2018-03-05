Apple'ın sektöre bir çok yeniliği kazandırdığı aşikar, EarPods ve AirPods da bunlardan sadece iki tanesi. Apple bu sefer, premium bir ürün için kolları sıvamışa benziyor.

Apple'ın kulaküstü tarzda, aktif gürültü önleyici özelliğe sahip kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ve yıl sonuna kadar piyasaya süreceği söyleniyor. Bu bilgi, KGI Güvenlik analisti Ming-Chi-Kuo tarafından açıklandı ve daha sonra Bloomberg tarafından onaylandı. Ürünün birden fazla revizyon görmesi, iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ya yeniden tasarlanacak, ya da hurdaya çıkacak.

Apple'ın kendine has yongasından güç alan kulaklığın, Airpods'ta olduğu gibi kesintisiz eşleştirme performansı sunması bekleniyor. AirPods içinde kullanılan W1 yonga setinin güncellenmiş bir sürümünü ve Studio 3 Wireless gibi bazı kablosuz Beats modellerini görebiliriz.

AirPods, tasarımı sebebiyle kullanıcıyı tereddüte düşürse de, Apple cephesinde büyük bir başarı sağladı. Yeni çıkan diğer kulaklıklar rekabet edebilmek istiyorlarsa, geleneksel tasarım konusunda başarılı olmalı ya da gürültü önleyici konusunda iyi işler çıkarmalı. Apple'a geri dönecek olursak bu yıl AirPods'un su geçirmezlik ve sürekli beklemede olan "always-listening" Siri desteği şeklinde güncellenmesi bekleniyor. AirPods'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.