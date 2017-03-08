Apple, WikiLeaks'in yayınladığı CIA belgelerinde yer alan Güvenlik açıklarının çoğunun, güncel yazılım kullanmayan kullanıcılarda yaşandığını belirtti.

CIA bir süre önce aralarında Apple’ın da bulunduğu birçok firmanın yazılımlarına sızdığını belirtmişti. WikiLeaks tarafından paylaşılan belgede bunu doğrular nitelikteydi. CIA’den gelen bu hamlenin ardından, Apple’dan açıklama geldi.

Müşterilerin gizliliğini ve güvenliğini kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Apple, iPhone’da kullanılan teknolojinin, kullanıcıların kullandığı en iyi veri koruması olduğunu belirtti. Bunu bu şekilde devam ettirmek istediğini söyleyen firma, ürün ve yazılımların güvenlik güncelleştirmeleri kullanıcılara hemen ulaştırmak için çalışıldığının altını çizdi. Apple, ürünlerinin %80’i en son güncellemeye geçtiğini, kalan %20’lik kısmında kullanıcılar tarafından henüz güncellenmediğini belirtiyor.

Sızdırılan sorunların birçoğunun iOS 10.2 sürümü ile birlikte düzeltildiğini belirten firma, yine de tespit edilen tüm açıkları hızla çözümlemeye çalışacaklarını belirtti. Kullanıcıların, üst düzey güvenlik önlemi için en güncel sürümü kullanmasını öneren Apple, açıklamasına bu şekilde son verdi.

Açıkçası, özellikle CIA karşısında ki sert tutumu ile dikkat çeken Apple, fark edilen bütün hataları çözümlemek için çalışacaktır.

Geçen gün Wikileaks, CIA’den aldığını iddia ettiği belgeler paylaşmıştı. Toplamda 8 bin 761 belge ve dosyayı yayınlayan Wikileaks, içerisinde Android, Samsung Smart TV’lerinde bulunduğu birçok ürünün açıklarını ifşa etmişti.