Apple, 10.3'ün açıklarını kapatmak için ufak çaplı bir güncelleme yayınladı. Güncelleme daha çok ufak tefek şeylere yöneliyor.

Apple, yakın bir zamanda iOS 11 sürümü ile Apple Store’dan milyonlarca uygulamayı silecek. 32-bit desteğini keseceğini çok uzun süredir belirten Apple, artık 32-bit uygulamalara hoşçakal hazırlığı içerisine girdi. Geçtiğimiz gün yayınladığı iOS 10.3 sürümünü çıkartan Apple, 10.2’de yer alan birçok hatayı gidermeyi başarmıştı.

Apple şimdi ise, 10.3’de yer alan birkaç ufak hatayı gideren iOS 10.3.1 isminde ufak bir güncelleme yayınladı. 10.3 ile 32-bit uygulamalarda iyiden iyiye bir yavaşlama söz konusuydu. Bu güncelleme ile kararlılık ve güvenlik açısından düzenlemeler sağlayan Apple, ufak tefek hataları gidererek daha güvenli bir işletim sistemi sunmaya çalışıyor.

Yeni güncelleme, iPhone 5 ve üstüne, iPad 4. nesil ve sonrasına, iPod touch 6. nesil ve sonrası için geldi. Güncelleme için yapılan açıklamada, dosya sistemi ve özel uygulamalarda iyileştirmeler yapıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 10.3.1 beta sürümünde 32-bit iOS cihazlarına beta sunulmamıştı. Bugün ise, tüm 32-bit iOS cihazları bu güncellemeden yararlanmaya başladı.