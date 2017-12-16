Apple Haritalar Havalaanı Krokilerini Göstermeye Başladı

Şimdilik Amerika yoğunluklu olmak üzere, dünyada bazı önemli havaalanlarının krokilerini Haritalar uygulamasında yayınlayan Apple'ın bu çalışmayı zaman içerisinde diğer havalaanlarına da aktarması bekleniyor.

Yabancı bir şehirde gezinmekten daha zor bir şey varsa, o da şehrin yeni hava alanında gezinmek olsa gerek. Bir çok küçük kasabadan büyük görünen bu hareketli yapıların iç bölümleri, şehrin içinden bir bölüm gibidir. Apple’ın Haritalar uygulaması bilmediğimiz caddelerde ve alanlarda gezinmek için bizlere uzunca bir süredir yardımcı olmakla birlikte, terminaller ve çıkış kapıları konusunda pek yardımcı olmamıştı bize bugüne değin. Ama bu durum artık değişmeye başlıyor.

Artık Haritalar uygulaması sayesinde dünya çapında 30 havaalanının planlarını kontrol edebileceksiniz. Tabii bunların büyük bölümü şimdilik Amerika’da bulunan, yoğun havaalanlarından oluşuyor. Aynı zamanda Hongkong International, Amsterdam, Cenova, Londra ve Berlin’de iki havaalanı, Kanada’da bulunan birkaç bina gibi bazı uluslararası havalaanları da yer alıyor uygulamada.

Dahili yapıya yönelik bir harita hazırlamak, kolay bir iş değil. Kaldı ki havaalanı içerisinde araçla gezinip, fotoğraf çekemezsiniz. Bu nedenle hem hava yolları hem de havaalanları Apple Haritalar ile iş birliği yapmak durumunda kalarak hazırlanmış bu haritalar. Bunun yanında doğru bilgiyi sağlayabilecek görevliler de yer almış çalışmada. Bilgilerin büyük bölümü ise terminaller arasında sürekli gezinen şahıslardan toplanmış.

Uygulama içerisinde bir havaalanı gözden geçirmek için ‘İçeriye Bak’ seçeneğini bulmanız gerekiyor. Eğer bu seçenek varsa, üzerine tıklayarak terminalin krokisine ulaşabiliyorsunuz. Her şey kuş bakışı olarak hazırlanmış.

Her bir kapı, check-in noktaları, büfeler, bagaj teslim yerleri ve havaalanı salonları sarı renkle işaretlenmiş. Aynı zamanda restaurantlara ve duş alma alanlarına da erişebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Uygulamanın sunduğu bilgiler arasında bu yerlerin konumu, bulundukları kat numarası, telefon numaraları, açık oldukları saatler ve bu yerlerle ilgili görüşler de bulunuyor