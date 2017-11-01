Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın Ayfonkarahisar olarak yazıldığını fark etmiş miydiniz?

Google ve Apple, Haritalar uygulamalarını sürekli olarak güncelleyerek kullanıcılarının daha verimli bilgilere ulaşmalarını sağlıyorlar. Hatta Google'ın bu anlamda son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz. Keza iPhone kullanıcıları da bileceklerdir ki Apple'ın servisi de pek yabana atılacak türden değil.

Birisinden adres tarifi alma dönemini bitiren bu özellikler sonuçta dijital ortamdalar ve bu sebeple hata paylarının olabileceği gibi manipüle de edilebilecek durumdalar. Apple'ın Haritalar uygulamasını açarken gözümüze enteresan bir yazım yanlışı çarptı.

Daha yakından bakın :) Ayfonkarahisar

Belki Afyon'da yaşayanlar aralarında bunun esprisini yapıyorlardır fakat bunu direkt Apple'ın Haritalar servisinde görmek, biraz enteresan oldu. Bunu muhtemelen Apple'ın Türk yazılımcılarından bir tanesi 'muzurluk' olsun diye yaptı, eğer bununla ilgili bir güncelleme gelmezse uzun süre bu ismi görmeye devam edebiliriz.

Yakında Haritalar'da Ayfonkarahisar gibi iStanbul, iZmir gibi Apple'la ikonikleşen yazım şekliyle karşılaşır mıyız dersiniz? :)