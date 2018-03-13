Apple Haritalar - Türkiye Bisiklet Kiralama Noktaları

Apple, harita uygulamasında gerçekleştirdiği güncelleme ile bisiklet kiralama noktalarını göstermeye başladı. Hizmet, ülkemizde şu an için yalnızca Konya ve Seferihisar'da kullanılabiliyor.

Günümüzde yüzlerce kilometre uzaklıktaki adresleri bulurken de, alışveriş merkezi içindeki aradığımız mağazayı bulurken de akıllı telefonumuzdaki navigasyon uygulamalarından faydalanıyoruz. Bu konuda öncü uygulamalardan biri olan Apple Haritalar, uygulamaya eklediği yeni bir özellik ile kullanıcıları fazlasıyla memnun edebilir.

Apple, ulaşım verileri konusunda hizmet veren Ito World ile anlaşma sağlayarak navigasyon uygulaması olan Apple Haritalar’a bisiklet kiralama verilerini ekledi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, 36 farklı ülkede ve 175 farklı şehirde arama çubuğuna bisiklet kiralama ya da kiralama şirketinin adını yazarak aradığı bilgilere ulaşabilecek.

Türkiye’de Konya’daki Nextbike ve Seferihisar’daki Karbis bisiklet kiralama servislerini destekleyen Apple Haritalar, şu an için mevcut bisiklet sayısını ya da boş bisiklet park yerlerini göstermiyor. Bunun yerine bisiklet kiralama hizmeti alabileceğiniz bir adres, isim ve iletişim numarası sunuyor.

Apple, bu güncellemeyi gerçekleştirirken yerel verileri toplamak yerine doğrudan Ito World verilerini uygulamaya entegre ettiği için hizmeti daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürürlüğe koymuş oldu. Şirket, navigasyon uygulamasına daha önce yayınladığı güncellemeler ile havalimanı ve alışveriş merkezi haritaları, toplu taşıma ve elektrikli araç şarj istasyonları verilerini kullanıcılar kullanıcılara sunmuştu.