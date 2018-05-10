Bildiğiniz üzere artık insansız hava araçları drone'lar hayatımızın bir parçası haline geldi. Gerek hobi olarak gerekse sektörel işler için kullanılan bu cihazlar şimdi de haritaların gelişimi için kullanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde drone testi yapmakla yetkili Ulaştırma Departmanlarından biri olan North Carolina, Apple ile iş birliği içerisinde “Haritalar” uygulamasının gelişimi için çalışıyor. “Haritalar” uygulamasının gelişiminin bu şekilde rahat ve özgün olacağını düşünen firma, dört bir yandan veriler topladığını belirtti.

Apple Haritalar’ı geliştirmek için başlanılan bu uygulamayla birlikte, bazı bölgelerde hem karadan hem de havadan çekimler yapılacak. Ancak bu insansız hava araçları bazı bölgelerde paniğe neden oldu. Cambridge Analytica skandalları sonrası teknolojik cihazlara güveni kalmayan insanlar, hassas verilerinin yayınlanmaması konusunda hassasiyet gösterilmesini de istedi.

Bu noktada Apple, kişilerin yüzlerini ve plakaların üzerilerini buğulayacağını duyurdu. Gizlilik kurallarına özellikle hassasiyet gösteren teknoloji devi, görüntülerin kötüye kullanılmayacağının da sözünü verdi. Bunun sonrasında eğer Apple’a daha fazla bölge taraması için imkan verilirse firma, dünyanın dört bir yanından görüntüler alabileceğini ifade etti.