Patenti alınan sistem sayesinde elektronik olmayan yüzeylerde özel bir kalemle yapılan çizimler ve yazılar bilgisayar ortamına taşınacak.

Microsoft elektronik çizim kalemlerine en çok yatırım yapan şirket olduğu halde elektronik olmayan yüzeylerde elektronik giriş aygıtıyla içerik yaratma patentini Apple’a kaptırdı. TechRadar tarafından paylaşılan raporlara göre Apple’ın patentini aldığı sistemde, kullanıcının masa gibi bir yüzey üzerinde veya havada yaptığı çizimler bilgisayar ortamına taşınacak.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi farklı noktalardaki sensörler kalemin konumunu takip edecek ve tüm hareketlerini sanal ortama taşıyacak. Sensörler, kalemin üst ve alt noktalarının, x,y,z konumlarına göre yaptığı tüm hareketleri izleyecek ve yazılıp, çizilen şeyleri anlamaya çalışacak. Ayrıca, başlarda garip gelse de sanal gerçeklik sektörüne bu teknolojinin entegre edilmesi çok büyük farklar yaratabilir.

Patent aşamasında olan her şeyde olduğu gibi, Apple’ın yeni tescillettiği teknolojiyi seri üretime geçirmesiyle ilgili net bir bilgi yok. Ancak bu teknolojinin gelecekte sanal gerçeklik ve çizim alanlarında yaratacağı yenilikler düşünüldüğünde çok büyük gelir getirebilir. Bu nedenle Apple belki de patenti bekletmek yerine çalışmalara hızlı bir şekilde başlayabilir. Peki, siz bu yeni teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz?