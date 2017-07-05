Apple Grafikerin Hollywood Klasikleriyle Yaptığı Çalışmalar!

Apple, yüz yılın en değerli şirketlerinden ve Holywood, dünya sinemasına tıpkı Apple’ın teknolojiye yön verdiği gibi yön veriyor. Apple hayranı bir grafiker kültleşmiş Holywood klasiklerine firmanın ürünlerini yerleştirince, ortaya ironik görüntüler çıkmış.

Yaşadığımız yüzyıl, insanlığın gelişimi açısından en önemli çağlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Kullandığımız cihazlar, izlediğimiz filmler hatta yediğimiz içtiğimiz her şey öyle büyük bir hızla yenileniyor ki, artık bundan 10 sene öncesine bile nostalji gözüyle bakmaya başladık. Sadece 2007 yılında çıkan ve milyonları kendine hayran bırakan ilk iPhone’u düşünün…

İşte böyle bir kafaya sahip 34 yaşındaki grafiker Pablo Larrocha “Ebedi Apple” verdiği çalışmalarıyla dikkat çekti. 80’lerde, 50’lerde ve hatta 40’larda çekilmiş kült filmlere, günümüzde teknolojinin en uç noktalarından olan Apple ürünlerini yerleştirdi. Haliyle sosyal medyanın ve internet dünyasının beğenilerini topladı ve bize de onun bu mükemmel çalışmalarını size sunmak düşüyor:

Ginger Rogers, 1936:

Cazablanca Filmi,1942:

Audrey Hepburn ve Julie Andrews, 1965:

Exodus, 1960:

Geleceğe Dönüş, 1985:

Elbette en ironiği; Chaplin (Sirk Filmi), 1928: