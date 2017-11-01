iPhone X Pil Ömrü Raporları Gelmeye Başladı!

Apple'ın şu ana kadar çıkardığı en pahalı akıllı telefon olan iPhone X'dan gelen ilk pil ömrü raporları, cihazın standart bir kullanımla bir günü rahatlıkla çıkarabildiğini gösteriyor.

Uzun bir bekleyişten sonra iPhone X testleri ortaya çıkmaya başladı. Cihazı bir günlüğüne test etme fırsatı bulan bazı kişiler, pil performansının beklentinin çok altında olduğunu belirtmişti. Fakat cihazı bir hafta test etme fırsatı bulanlar, kullanım süresinin mükemmel olmasa da tatmin edici olduğunu belirttiler.

BuzzFeed’in bir haftalık standart günlük kullanımdan sonra ortaya çıkan sonuç, iPhone X kullanıcıları, standart bir günlük kullanımda cihazlarını gün içinde ikinci kez şarj etmeye gerek duymayacaklar. Tabi geceden şarj edip, güne tam dolu bir batarya ile başlarsanız.

İşte BuzzFeed’in bir haftalık iPhone X kullanımı ve pil ömrü tablosu:

Tabloya genel olarak baktığımızda iPhone X’un sıradan bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz. Fakat 4K video kaydı ya da navigasyon kullanımı gibi aşırı güç tüketen işlemler gerçekleştirdiğimiz zaman cihazın günü tamamlayamadığını görüyoruz.

TechCrunch da iPhone X’a batarya testi yapan bir başka site. TechCrunch, BuzzFeed kadar detaylı bir kayıt tutmasa da genel olarak cihazın bir günü rahatlıkla çıkardığını belirtti. TechCrunch editörü yaptığı açıklamada sabah 08:30 civarında cihazı tam şarjla açtığını ve akşam 21:00 sularında güç tasarruf modunda %6 şarj ile oteline döndüğünü söyledi.

iPhone X her ne kadar fiyatının karşılığı olacak bir şarj ömrü sunmasa da, yalnızca sosyal medya, WhatsApp ve e-posta gibi standart bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. En azından iPhone X kullanıcıları artık ceplerinde şarj aleti taşımak zorunda kalmayacaklar.