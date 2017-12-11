Apple Hayranlarını Uçuracak Tasarım: Parlayan Logo!

Apple'ın telefonlarının arkasında yer alan Apple logosunun yanmasını ister miydiniz? Tasarımcılar, iPhone X'un arka tarafındaki logosunu ışıklandırdırlar.

Bu senenin en çok beklenen ve haliyle en çok konuşulan telefonu olan iPhone X, yine çok güzel bir şeyin parçası oldu. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone serilerinin arka kısmında kendi logosunu koyuyor. Genelde mat bir görünümle birlikte konulan logo, telefonu alan kişilerin göstermekten çok hoşlandığı bir bölge. Bazı kullanıcılar ise buradaki logonun daha işlevsel kullanılabileceğini düşünmüş olacak ki, bu kısmı ledlerle birlikte parlayan mod yaptılar.

EverythingApplePro isimli YouTube kanalında gösterilen parlayan Apple logoları, iPhone X, iPhone 8 veya arkasında logo bulunan diğer iPhone cihazlarınız için çok güzel bir tasarım güncellemesi olarak karşımıza çıkıyor.

YouTube videosunda gözüktüğü gibi iPhone X’unuzun arkasını açıp garanti dışı kalmasını göz önüne aldığınızda arka kapak kısmına yerleştirilen çok küçük ledler sayesinde, çevrenizdekilere 'benim arkası ışıklı iPhone X’um var' diye hava atabilirsiniz.

Telefonun devresine bağlanan bu ışıkları telefon içerisinden açıp kapayabildiğiniz gibi, sunduğu yüksek ışık sayesinde gece karanlıklarda yolunuzu bulmak için de kullanabilirsiniz.

Her güzel şeyin bir bedeli olacağı gibi bunun da bedeli telefonun arka tarafını çıkartmak ve sonucunda garanti dışı kalmasını sağlamak. Ayrıca, tekrar kapağı kapatırken bu işlemi sağlam bir şekilde yapmazsanız cihaz su geçirme özelliğini yitirilebilir.