Apple'cıların Gözünden Google'ın Yeni Harikası Pixel 2!

Google’ın akıllı telefon serisinin en yeni üyeleri resmi olarak tanıtıldı. Pixel 2 ve Pixel 2 XL, daha gelişmiş tasarım ve çok daha iyi donanımlarla tam bir amiral gemisi cihaz. Google’ın Apple ile amansızca sürdüğü rekabete yeni boyut katan Pixel 2’yi bir de Apple’cıların gözünden görün.

Google, her ne kadar bir yazılım şirketi olsa da donanım üretme işini ne kadar ciddiye aldığını her fırsatta gösteriyor. Dişli rakibi Apple’dan 8 yıl sonra akıllı telefon işine giren firmanın, rekabeti kızıştırdığı bir gerçek. Zaten dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’e sahipken, kendi telefonlarını da üretiyor olması Google için önemli avantajlardan.

Apple ve iOS hayranlarının Google’ı ve yeni cihazlarını objektif bir şekilde değerlendirdikleri yorumlara geçmeden evvel, Pixel 2 ve Pixel 2 XL hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Apple’ın iPhone için endişelenmesi gerekmiyor:

Apple hayranları, yeni Pixel 2‘lerin iPhone’nun pazardaki üstünlüğünü sarsmayacağını düşünüyorlar. Her ne kadar minimum 150 dolar daha uygun fiyata sahip olsa da, iPhone X’un dağıtım ağı daha geniş olacaktır. Bu çıkarımı geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen il Pixel modellerinden yapmak mümkün. Cihazlar o kadar kötü bir dağıtım gücüne sahipti ki, sanki ana bir ürün değil de bir prototip havasında bazı ülkelerde satışa çıkartılabildi. Umarız Google, bu işin üstesinden gelip cihazı ülkemiz dahil her bölgeye ulaştırır.

Bir teknoloji üretiyor ve bunu gövde gösterisi yaparak tanıtıyorsanız, onun ne kadar kaliteli olduğunun bir önemi yoktur. İsterse tek başına sizi Mars’a götürecek bir cihaz tasarlayın ve tanıtın, tüketici sizin gösterdiğiniz şeyleri deneyimleyemezse yok olursunuz.

Hayal kırıklığı yaratan tasarım:

Dediğimiz gibi bu yorumlar Google’ı yakından takip eden Apple hayranlarına ait ve tasarım konusunda gözleri Apple çizgilerine alıştığı için Pixel 2’nin tasarımını yetersiz bulmaları normal karşılanabilir. Ancak Google’ın rekabette özentiliğe değil, bambaşka bir çizgiden gitmeye ihtiyacı var. Kalkıp Apple’ın Zen felsefesine dayanan tasarım politikasına yakınlaşırsa yanlış yapar. Bu yüzden Pixel 2’lerin tasarımı biraz daha renkli ve spor oldular.

Galaxy S8, LG G6 ve yakında satışa çıkacak iPhone X sayesinde çerçevesiz ekran furyası başladı. Ancak Pixel 2’lerde bu akımın izlerini göremedik. Bu minvalde Apple hayranlarına ekran konusunda hak vermek gerekiyor.

Pixel 2’yi alırsanız, alt ve üst kısımlarında dev çerçeve alanları olan 5 inçlik ekran göreceksiniz. Eğer Pixel 2 XL’yi tercih ederseniz, ekran boyutunuz 6 inç olacak ve köşeleri yuvarlak hatlara sahip olacaklar. Ayrıca Pixel 2 XL’nin ekran çözünürlüğü, Galaxy S8 ile aynı. Bu da inç başına 538 piksel demek. Gövdesi alüminyum malzemeden olan Pixel 2’ler, Gorilla Glass 5 ile korunuyorlar.

Tasarım konusunda eleştirilecek tek nokta ekran çizgileridir. Çözünürlük konusunda bir amiral gemisi olsa da, çerçevesiz ekrandan yoksun olması rekabette bir adım geriye iter. Basınca duyarlı kenarları sayesinde, arka yüzündeki parmak izi okuyucusu ve kulaklık girişinin olmayışı ise Google’ın diğer trendleri kabullendiğini gösteriyor.

Apple’cıların gözünden teknik özellikler:

Birkaç ay önceki spekülasyonlara göre Pixel 2’ler Qualcomm Snapdragon 836 ile piyasaya sürüleceklerdi. Ancak Google; LG, OnePlus ve Samsung’un son amiral gemilerinde yaptıkları gibi SD 835 ile yoluna devam etti. Bu kötü değil aksine daha mantıklı bir tercih. Çünkü Android, SD 835’e alıştı ve Google bu işin başında olduğundan yazılım donanım uyumsuzluğu minimuma inecektir. SD 835 elbette Apple’ın A11 Bionic çipi ile kıyaslandığında geri kalıyor. Ancak saf Android deneyimi oldukça tatmin edici bir performans sergileyebilir.

Her iki Pixel 2 de standart olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip ve 128 GB’lık birer üst sürümleri de var. Fabrika çıkışlı Android Oreo ile gelecek cihazlar için Google, sürekli güncelleme vadediyor. İşte bu nokta tartışılmaz bir avantaj. Çünkü Apple, iPhone modellerinin hiçbirinde bu hizmeti vermiyor.

Her ne kadar kablosuz şarj teknolojisinden faydalanmasalar da Pixel 2’ler 15 dakikada 7 saat dayanacak kadar şarj olabiliyorlar.

Tartışmasız daha iyi kamera:

Pixel 2’nin Apple hayranlarına göre tek hayal kırıklığı yaratmayan kısmı kamerası. Her iki cihazda da aynı lens ve aynı kameranın bulunması da hoş bir detay. DxOMark testlerinden de 98 gibi rekor bir puan alarak tozu dumana katan bir kameradan bahsediyoruz.

İyi fotoğraflar için çift kameranın şart olmadığını ayan beyan gösteren Pixel 2, 12 MP’lik bir sensöre ve ikincil bir kamera olmaksızın çalışan portre moduna sahip. Bu konumda en az iPhone 7 Plus kadar sağlam işler çıkardığını söylemezsek olmaz. Nitekim Apple hayranları da bizimle aynı görüşteler.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL, bugün Avustralya, Kanada, Almanya, Hindistan ve İngiltere'den ön siparişe açıldı. Cihazların ABD fiyatları, küçük model için 649 dolar ve büyük kardeşi için 849 dolardan başlıyor.

Ülkemizdeki fiyatları ve raf tarihi hakkında ise net bir açıklama yok. Umarız Pixel’de yaşadığımız hayal kırıklığı tekrarlanmaz ve cihazları ülkemizde de kullanan insanlar görebiliriz. Ayrıca fiyat konusunda Apple ile arasında ciddi farklar var.

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