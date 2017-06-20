Apple Gene Devrim Yaptı: JPEG Formatına Elveda Deyin!

Apple, bu seneki WWDC 2017 etkinliğinde mobil işletim sistemi iOS’un 11. sürümünü tanıttı ve geliştiricilere dağıttı. Bildiğimiz çoğu şeyi baştan aşağıya yenileyen teknoloji devi, JPEG formatını, HEIF formatıyla değiştiriyor. Peki hangisi daha iyi?

Yeni göz bebeğimizden başlayalım: HEIF, Apple'ın JPEG'in halefi olarak kullandığı yeni fotoğraf formatıdır ve iOS 11 ile çoğu iPhone, JPEG’den HEIF formatına geçecek. High Efficiency Image File Format, yani Yüksek Verimli Görüntü Dosyası Biçimi anlamına gelen HEIF, HVEC veya H.265 video formatlarının hareketsiz görüntü versiyonudur. Sıkı durun, aynı görüntünün çekildiği bir JPEG formatı ve bir HEIF formatı dosya arasında yarı yarıya boyut farkı var ve üstelik kaliteden ödün verilmiyor. HEIF’e geçişle iPhone’larda iki katı daha fazla fotoğraf depolanabilecek.





HEIF daha renkli, daha canlı ve esnek:

HEIF, JPEG'den başka avantajlar da sunar. JPEG, tek bir görüntüdür ancak HEIF, tek bir resim veya bir dizi görüntü olabilir.

Bu, HEIF'i Apple'ın Canlı Fotoğraflar özelliği için mükemmel kılarken aynı zamanda GIF’in potansiyel olarak yerini alıyor diyebiliriz. HEIF, şeffaflığı(PNG’lerde olduğu gibi) ve 16 bit'e kadar görüntü rengini destekliyor. Bu HEIF'in kamera tarafından sağlanan 10 bitlik renkli çıktısını yani geniş renk aralığını yakalayabildiği anlamına geliyor. Bir başka deyişle, artık mavi gökyüzünde çirkin lekeler ve şeritler görmeyeceksiniz.

Mükemmel uyumluluk:

Şu an bir JPEG dünyasında yaşıyoruz. Buna uyum sağlamak için iOS 11, HEIF görüntülerini dışa aktarırken JPEG'lere dönüştürecek. Örneğin iOS olmayan cihazlara paylaşmak için veya HEIF'i desteklemeyen uygulamalara görüntüleri aktarmak için dosya formatı değiştirilecek. Bir kullanıcı olarak bu geçiş esnasında hiçbir şey fark etmeyeceğiz.

Daha iyi görünen fotoğraflar yarı yarıya daha az yer kaplarken, tüm dünyayla paylaşılabilecek. Eğer dünyanın geri kalanı bu yeni formatı bağrına basarsa, tüm internet aleminin daha hızlı çalışması da muhtemel. Yani bu noktada Apple’ın bir devrim başlattığını söylemek mümkün.

HEIF'in aslında tamamıyla Apple'a ait bir teknoloji olmadığını belirtmemiz gerekiyor. JPEG yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren emektar bir dosya formatıdır ve emeklilik için artık vakti gelmiştir. HEIF ise bu durum için uygun mirasçılardan biridir ve bir teknoloji devi gözünü bile kırpmadan bu formatı yaygınlaştırma girişimlerine başlamıştır.

Güle güle JPEG, kalbimizdesin...