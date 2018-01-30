Apple Hisse Senetleri Önemli Ölçüde Değer Kaybetti

iPhone X üretimi yarı yarıya azalacak söylentisi Apple'a değer kaybettirdi.

Yeni yayınlanan raporlara göre Apple, iPhone X üretimini önemli ölçüde azalttı. Telefonun yüksek fiyata sahip olması beklenenden az satılmasına neden oldu. Ücreti yüksek olduğu halde özellikleriyle farklı bir deneyim sunan iPhone X için “pahalı bir bisiklet benzetmesi” yapan uzmanların yanıldığını söyleyebiliriz.

Wall Street Journal, Apple’ın tedarikçilerine yılın ilk çeyreğinde üretim hedeflerini 20 milyon adete indirmesini gerektiğini söyledikten sonra Apple hisselerinde düşüş yaşanmaya başladı. Üretilen amiral gemisi telefonun, Apple gibi her alanda aktif olan çok büyük bir firmanın hisse senetlerinde gözle görülür bir etki yaratmasıda oldukça şaşırtıcı oldu.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi Apple hisseleri, değer kaybetmeye devam ediyor. Tam bir hafta içerisinde %6.11’lik hisse senedi gerilemesi yaşayan firmanın bundan sonra izleyeceği yol merak konusu. Ancak analistler, iPhone X için düşük talep gösterilse de kazanç açısından yılın ilk çeyreğinin oldukça olumlu geçeceğini düşünüyor. Peki, sizce Apple’ın düşen hisse senedi değerlerini sadece iPhone X’la bağdaştırmak ne kadar doğru?