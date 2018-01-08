Apple Hissedarlarından Telefon Bağımlılığı İçin Uyarı!

Apple'ın aktivist hissedarlarından Jana Partners ve CalSTRS kurumundan, iPhone üreticilerine gönderdiği mektupta, çocuklarda oluşan telefon bağımlılığının önüne geçilmesi için adımlar atılmasını istedi.

Apple hissedarları, telefon bağımlılığının önüne geçmek adına, hem iPhone üreticilerine hem de ebeveynlerde bazı çağrılarda bulundu. Yatırımcılar, ebeveynlerden çocuklarının erişim kontrolünü kendi ellerinde tutmaları için baskıda bulundu. Bağımlılık sonucu ortaya çıkabilecek zihinsel sağlık problemlerinin etkisini belirlemek için, gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söylediler.

Apple'ın yapılan bu çağrıya yanıt vermemesinin, şirketin imajına zarar vereceği ve hisselerinin düşmesine yol açabileceği ön görülüyor. 2016'da yapılan bir araştırma, ABD'de gençlerin ve çocukların yarısının telefonlarına bağımlı olduklarını düşündüğünü ortaya koymuştu. Hissedarlar tarafından şirkete gönderilen mektupta, "Toplumda artabilecek sağlık sorunları belli bir noktadan sonra Apple'ı da etkileyecektir" sözlerine yer verildi.

Telefon kullanım yaşının oldukça düştüğü bu zamanlarda, bu gibi çağrıların yapılıp bunlara kulak verilmesini tarafımızca doğru buluyoruz. Siz bu tür bağımlılıkların karşısına geçmek için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz ? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.