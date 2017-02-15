Apple "Home Tuşuna" Veda Etme Hazırlığında!

Apple'ın son patent başvurusunun da kabul edilmesi, efsanevi bazı özelliklerin ömürlerinin son günlerini geçirdiğine dair dedikoduları güçlendirdi.

iPhone'un geleneksel "Home Tuşu"nun dünyada geçireceği ömür sona ermek üzere gibi gözüküyor.

Apple, "IR diyotlu interaktif bir ekran paneli" için patent başvurusunda bulunmuştu. Bu, kullanıcıların dokunmatik ekrana yerleştirilen sanal bir "Home Tuşu" aracılığıyla bir cihazı etkinleştirmesine izin verecek bir yöntemdi. Dün itibariyle, ABD Patent ve Ticaret Bürosu "patent başvurusunu" onayladı. Söz konusu patent ilk kez Apple'a fazlasıyla yakınlığıyla tanınan AppleInsider tarafından haber yapılmıştı.

Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un 2007'de iPhone'u tanıtmasından bu yana, "Home Tuşu" cihaz için bir odak noktası oldu. Ancak Apple, Touch ID'yi piyasaya sunduğunda "Home Tuşu"nun miyadını doldurduğuna dair dedikodular yayılmaya başladı.

Apple'ın parmak izi sensörünü dokunmatik ekranın altına taşımak için bir patent başvurusunda bulunmasıyla birlikte "Home Tuşu" hakkındaki dedikodular, gerçeklikle buluşmaya başladı.

Apple, orijinal iPhone'un 10.yıldönümünü kutluyor. Bazı kaynaklar yeni telefonun iPhone X, bazı kaynaklar ise iPhone 8 olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Dedikodular arasında "fiziksel ev düğmesinin ortadan kaldırılması, kavisli ekran, paslanmaz çelik gövde, kablosuz şarj becerisi ve hatta cihazın kilidini açmanın bir yolu olarak bir iris tarayıcı" bulunuyor.