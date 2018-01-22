Apple HomePod, Çok Yakında Satışa Çıkıyor!

Apple geçtiğimiz yıl akıllı hoparlör olan HomePod'un tanıtımını yapmıştı. Apple HomePod, büyük bir olasılıkla bu ay içerisinde satışa sunulacak.

Akıllı hoparlör piyasası, son iki yıldır bir gelişim içerisindeydi. Bu süreç içersinde, piyasanın önderliğini Amazon yapıyordu. Önemli bir hacim artışı gösteren piyasaya Apple'da giriş yapmak için hazırlandı ve geçtiğimiz yıl müşterilere Apple HomePod'un tanıtımını yaptı. Geçen yıl tanıtımı yapılan HomePod'un, Aralık ayına kadar piyasaya çıkması bekleniyordu, ancak bu tarih biraz ileriye sarktı. HomePod son gelen bilgilere göre bu ay sonuna doğru piyasadaki yerini alacak.

HomePod, geçtiğimiz zaman içerisinde ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından da onayını aldı. Alınan onay, ürünün tam olarak ne zaman satışa sunulacağı hakkında bilgileri bizlere vermiş olmasada, ürünün piyasaya sunulmasına hazır olduğunu öğrenmemize yetti. Onaya göre Apple, halihazırda satışa sunmak üzere 1 milyon tane HomePod'u hazırda bekletiyor.

Müzik ve ses deneyimini en üst seviyeye çıkartan akıllı hoparlörün içeriğinde, 6 tane mikrofon bulunuyor. İçeriğindeki özellikler sayesinde HomePod, bulunduğu ortamı algılayıp, sesin kalitesini ona göre otomatik olarak ayarlıyor. HomePod, büyük bir ihtimalle Apple ürünleri ile beraber kullanılacak. Yapılan açıklamalara göre HomePod $349 fiyatıyla satışa sunulacak. Taleplerin fazla olduğu HomePod, bakalım piyasada hangi konumda bulunacak ?