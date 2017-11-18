Apple HomePod'un Çıkışını 2018'in Başına Erteledi

Normalde Aralık ayında piyasaya çıkacak akıllı ev teknolojisi HomePod'un çıkışı 2018'in ilk çeyreğine ertelendi.

Apple'ın akıllı ev teknolojisi anlamında büyük bir heyecanla tanıttığı ve normalde Aralık ayı itibariyle Avustralya, İngiltere ve Amerika'da satışına başlayacağı HomePod'un satış tarihine 2018'in ilk çeyreğinde belirsiz bir tarihe erteledi. 349 dolara satışı yapılacak ürünün, ülkemizde satışa ne zaman ve hangi fiyattan sunulacağı şimdiden bilinmiyor. Ancak eğer bir tarih varsa bile ülkemize bundan da geç geleceği kesin.

Apple'ın durumla ilgili açıklaması ise ürünü müşterilerine deneyimletmek için kendilerinin de sabırsızlandığını, ancak son satışa sunulması ve cihazlarda sorun olmaması için küçük bir erteleme yaptıkları yönünde oldu. Halihazırda cihaz çok da büyük bir yenilik yaratmıyordu. Zaten Amazon ve Google'ın akıllı ev teknolojileri halihazırda satışta olduğu için Apple akıllı ev teknolojisinde pazardaki yerini alamayabilir.

"Apple'ın cihazı Aralık ayında satışa sunacaklarını belirttiği ilk görseli"

Yine de Apple, cihazlarıyla ilgili satışı hiç bir zaman, çağa yetişerek yapmadı. Bu anlamda satışlarının düşeceğini zannetmiyorum. Ama yine de zaten pahalı olan cihazın bu kadar geç gelmesiyle birlikte, akıllı ev teknolojisinde kararsız olan kullanıcılar, şimdiden Google'ın ve Amazon'un ürünlerini tercih edeceklerdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum Apple'ı etkiler mi?