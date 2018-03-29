Son günlerin popüler ve tartışılan uygulaması GetContact, kişisel verilerin gizliliği konusundaki soru işaretler nedeni ile App Store'dan kaldırıldı.

Son günlerde sosyal medya gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olan GetContact uygulaması oldu. Uygulama, herhangi birinin numaranızı rehberine hangi isimle kaydettiğini gösteriyordu ki fazlasıyla meraklı bir toplum olan bizler için bu özellik, GetContact’ı bir anda popüler bir uygulama haline getirmemizi sağladı.

Fakat ‘küçük’ bir sorun vardı. GetContact, yukarıda bahsettiğimiz özelliği kullanabilmeniz için öncelikle sizden rehberinize erişim için izin istiyordu. Yani birilerinin sizin numaranızı hangi isimle kaydettiğini bilmek istiyorsanız kendi rehberinizdeki isimleri ve numaraları uygulama ile paylaşmanız gerekiyordu.

Bu durum pek tabii tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira meraklı bir arkadaşınız sırf hiçbir işine yaramayacak bir merak yüzünden sizin numaranızı bir şirketin hizmetine sunabiliyordu. Üstelik sizin bu durumdan haberiniz bile olmuyordu. Tam da bu nedenle kişisel verilerin gizlili tartışmaları alevlendi.

Kişisel verilerin gizliliği konusunda son derece katı bir tutum sergileyen Apple, GetContact hakkındaki hükmünü verdi. Milyonlarca kişinin kişisel numarasını toplayan uygulama, bugün itibari ile App Store’dan kaldırıldı.

Güncelleme

Apple'ın ardından Google da GetContact'ın kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiğine karar verdi. Uygulama App Store'dan sonra Play Store'dan da kaldırıldı. Böylece hızlı bir yükseliş ile bir anda popüler olan GetContact uygulaması tamamen son bulmuş oldu.