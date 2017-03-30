kendisine ‘Turkish Crime Family’ adı veren ve bir süre önce Türk olduklarını açıklayan hacker grubunun üyesi olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir genç İngiltere polisi tarafından tutuklandı!

Grup adını son zamanlarda, iTunes hediye kartlarını dağıtmakla tehit ettiği Apple’dan 100.000 $ karşılığında fidye istemesiyle duyurmuştu. Apple'a şantaj yapmaya çalışan grup dünya medyasının bir anda ilgisini çekmişti.

Apple'ın fidye ödemediği sürece milyonlarca iOS cihazının verilerini uzaktan silmekle tehdit eden siber suç grubu Turkish Crime Family (TCF) ile bağlantısı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki gencin tutuklandığı haberide çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. İngiltere Ulusal Koruma Kurumu (NCA) kapsamında söz konusu potansiyel üye, “hack ve gasp” suçlarından şüphelenerek tutukladı.

Daha önce verdikleri bilgilere göre grup, verilerin Apple sunucularından değil üçüncü parti kaynaklardan geldiğini itiraf etmişti. Grubun fidye parası ödemek için Apple'ı zorlayarak medyanın ilgisini çekmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bu yöndeki itiraflarını çeşitli basın kuruluşlarına e-posta yoluyla bildirdiler ve ardından grup hakkında soruşturmalar açılmaya başladı.

NCA sözcüsü "Ulusal Suç Ajansının memurları, 28 Mart Salı günü Londra'da, Bilgisayar Hatalı Kullanım Yasası ve gasp suçlarından şüphelenilmek üzere bir adres aradı, 20 yaşında bir erkeği tutukladı" açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere şantaj ve siber gasp, İngiliz Kanunları uyarınca ciddi bir suçtur ve ağır cezai yaptırımları beraberinde getiriyor. 14 yıllık hapis ve ağır paza cezası bu yaptırımlardan sadece ikisi.

İlk gasp raporlarının ardından Apple, şirketin herhangi bir güvenlik ihlali yapmadığını onaylayan bir bildiri yayınlamıştı. Ayrıca firma, ilgili suçluları tespit etmek için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştığını da ekledi.



Sırada ne olacağı belli değilken, Apple ve İngiliz emniyet güçleri grubun peşinde. iCloud şifrelerinizi sıklıkla yenileyerek ve bu tür olası tehditlere karşı açık olmamanızı öneriyoruz.