İsmini Apple için geliştirdiği önemli teknolojik faaliyetlerle duyuran Silikon Vadisi’nin Ar-Ge laboratuvarlarından olan Xerox PARC’ın CEO’luk görevine Türk bilim insanı Tolga Kurtoğlu getirdi.

Tolga Kurtoğlu, Silikon Vadisi’sine CEO olarak atanan ilk Türk olma başarısını gösterdi. Daha önce 2006 ve 2010 yılları arasında NASA’da araştırmacı olarak görev yapan bilim insanı Tolga Kurtoğlu, yapay zeka, makine öğretisi, analitik sistemler, modelleme, simülasyon ve siber fiziksel güvenlik alanında araştırmalar yürüttü. Şirket içerisinde önemli görevler edinen Kurtoğlu, 7 yıllık görevinin ardından geçtiğimiz ay Xerox PARC'a CEO olarak atandı.

Xerox PARC’ın Apple ile geçmişte yaşadığı bazı olaylar, günümüz teknolojisine de yön vermişti. Örneğin Steve Jobs ile Xerox’un yöneticileri ilk kez 1979 yılında bir araya gelmiş, Apple’a 1 milyon dolar yatırım yapmak isteyen Xerox yetkililerine Jobs şu cevabı vermiş: “Bana Xerox PARC'ta yaptıklarınızı anlatırsanız Apple'a 1 milyon yatırım yapmanıza izin veririm.” Xerox Park’a gidip bit eşleme teknolojisini gören Jobs ve ekibinde yer alan mühendisler, gördüklerinden çok etkilendi ve merkezde geliştirilmiş olan grafik arayüzleri, Macintosh modellerinde kullanıldı.

Ayrıca Jobs’un Apple’ın (dolayısıyla dünyanın) tarihine yön veren yenilikleri arasında yer alan tek tuşlu mouse modelinin geliştirilmesinde de Xerox PARC’ın rolü çok büyük. Jobs, 300 dolar değerindeki Xerox’un 3 düğmeli faresini başka bir tasarım şirketiyle tek düğmeli ve 15 dolara mal olacak şekilde tekrar tasarlamıştı.

Xerox PARC, günümüzde geliştirdiği yeni teknolojiler ve aldığı patentlerle adından söz ettiren bir şirket. Şu an elinde 2500 kadar patent bulunan şirket, yılda ortalama 150 dolayında patent alıyor.

Türk CEO Tolga Kurtoğlu’na dönecek olursak, kendisi İzmir Bornova Anadolu Lisesi (ofisimize 10 metre uzaklıkta) mezunu. ODTÜ Makine Mühendisliği’ni bitiren ve 2001’de de ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayan Kurtoğlu, iş hayatına 2001 Ağustos ayında Dell'de tasarım mühendisi olarak başladı. 2006’dan 2010 yılına kadar NASA’da görev alan Kurtoğlu, 2010’da Xerox PARC’a geçti ve Ar-Ge yöneticisi, direktör ve başkan yardımcılığı yaptı.