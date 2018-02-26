Apple, iCloud Anahtarlarını Çin'de Saklayacak!

Apple, Çin'deki yasalarla ters düşmemek için, Çin'deki iCloud anahtarlarını Çin'in bir kamu şirketinde muhafaza edecek.

Geçtiğimiz ay, Apple iCloud Çin verisinin yönetimini, yeni kanunlara uymak için Şubat sonunda "Cloud Big Data Industrial Development Co." olarak adlandırılan Çin'deki yerel bir kamu şirketine devredeceğini açıkladı. iCloud şifreleme anahtarlarının Apple dışında Çin hükümetinin de elinde bulunması nedeniyle güvenlik konusunda tereddütler yaşanıyor. Yeni politika, Çin dışındaki iCloud kullanıcılarını etkilemeyecek.

Bu uyumluluk sayesinde Çinli yetkililer, Apple'ın iCloud hizmetinde sakladığı verilere daha kolay ulaşması sağlanıyor. Apple bu anahtarları ilk kez Çin'de saklayacak. Apple ise, bu anahtarların kontrolünün sadece kendisinde bulunacağını, Çinli yetkililerin verilere erişebilmesi için herhangi bir "backdoor" olmadığını söylüyor.

Bahsi geçen anahtarlar daha öncesinde tüm kullanıcılar için ABD'de saklanıyordu.28 Şubat'tan başlayarak, Apple'ın ülkedeki servisleri yeni şirkete devredilecek. Apple yaptığı açıklamada, yasalar gereği Çin vatandaşlarına ve şirketlerine sağlanan hizmetlerin Çin içinde depolanması gerektiğini bildirdi. Buna benzer olarak da Apple, geçtiğimiz sene, işlerine devam edebilmek için yasalara uyarak, tartışmalı bir şekilde Çin App Store'undaki VPN uygulamalarını kaldırmıştı. Apple, verilerin değişmeyeceğini, her ülkenin kendi yasasına göre değişiklik arz edeceğini bildirdi.