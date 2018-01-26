Apple iCloud An İtibarı İle Teknik Sorunlarla Boğuşuyor

2017 yılını çeşitli skandallarla boğuşarak geçiren Apple, 2018'e de teknik problemlerle girmişe benziyor. Şimdiki problemleri ise yazılım kaynaklı gibi görünüyor.

2017 yılını telefonlarını kasten yavaşlattığının ortaya çıkması sonrası çeşitli davalar, sosyal medyadaki aleyhte kampanyalar ve devamında gelen bir çok özür açıklaması ile oldukça zorlu bir biçimde atlatan Apple, şimdi de iOS'un kalbi diyebileceğimiz iCloud'da yaşadığı sorunlarla cebelleşiyor.

Bugün itibarı ile bir çok kullanıcı öncelikle iCloud Mail'lerine giremediği yönünde sorunlar rapor etti. Sosyal medyada yavaştan artmaya başlayan bu şikayetler sonrası, Apple'ın FIMP (iPhone'umu Bul) ve Takvim gibi bir çok uygulamasına da erişimde sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Buna karşın, şu ana dek AppStore ve iMessage gibi diğer önemli uygulamalarla ilgili herhangi bir sorun görünmüyor.

Yukarda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple'ın servislerinin ne durumda olduğunu gösteren sayfasından alıntı. Bu sayfa bütün kullanıcılara açık ve şu anki durumunu buraya tıklayarak siz de görebilirsiniz. An itibarı ile sayfaya girdiğimizde halen 19 farklı hizmette sorunlar olduğu görülüyor. Bu sorunların kullanıcıların sadece %1'ini etkilediği söylense de önümüzdeki saatlerde sorunun giderilip giderilmeyeceği şu an için meçhul. Sizler de iOS cihazınızda sorun yaşıyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.