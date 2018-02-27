Apple, iCloud Verilerini Google'a Emanet Ediyor!

Apple, iCloud kullanıcı verilerini Google sunucularında sakladığını itiraf etti. Böylece Apple, kullanıcı verilerini en büyük iki rakibinden biri olan Google'a emanet ettiğini açık bir şekilde belirtmiş oldu.

Milyonlarca kullanıcısının verilerini ‘kendi’ bulut servisi olan iCloud’da yedekleyen Apple, depolama işlemleri için Google’ın sunucu çözümlerini kullandığını resmen kabul etti. Şu ana kadar Apple, iOS Güvenlik Kılavuzu’nda üçüncü parti depolama hizmeti olarak Amazon S3 ve Microsoft Azure hizmetlerini kullandığını belirtiyordu.

Bununla birlikte güncellenen iOS Güvenlik Kılavuzu’nda kullanılan iki üçüncü parti depolama hizmetinden biri olarak Android işletim sistemi ile Apple’ın en büyük iki rakibinden biri olan Google’ın depolama servisi Google Cloud Platformu görünüyor. İkinci üçüncü parti depolama servisi ise Amazon S3.

iOS Güvenlik Kılavuzu’nun 53 sayfasında yer alan iCloud başlıklı bölümün ikinci paragrafına şu ifadeler yer almakta:



‘Her dosya parçalanır ve iCloud tarafından AES-128 ve SHA-256 anahtarları kullanılarak şifrelenir. Anahtarlar ve dosyanın meta verileri Apple tarafından kullanıcıların iCloud hesaplarında saklanır. Dosyaların şifrelenmiş içeriği herhangi bir kullanıcı tanımlama bilgisi içermeyecek şekilde üçüncü parti depolama hizmetleri Amazon S3 ve Google Cloud Platform’da saklanır.’

Apple’ın depolama konusunda Microsoft ve Amazon’a güvendiği zaten biliniyordu. Fakat 2016 yılından bu yana endüstrinin önemli isimlerinin şüphesini çekmesine rağmen Apple’dan Google sunucularını kullandığına dair bir açıklama yapılmamıştı. Durumun şüphe çekmesinin asıl nedeni ise Google Cloud Platform’unda gözle görülür bir artış yaşanması.

Apple ile Google’ın şu an için başka hangi konuda iş birliği içinde olduğu bilinmiyor. Elimizde herhangi bir sızıntı ya da şüphe çekici bir durum olmadığından bir tahminde bulunmak da mümkün değil. Fakat Apple’ın Google Cloud Platform’unu kullanıyor olması bile Google’ın, bu konudaki rakipleri Amazon ve Microsoft’u yakalaması için oldukça önemli bir gelişme.