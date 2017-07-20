Apple'ın satın aldığı Beats, Balmain ile işbirliği yaparak lüks kulaklık serisini duyurdu.

Apple’ın 2014’de satın aldığı Beats, Fransız lüks tasarım şirketi Balmain ile işbirliği yaparak yeni kulaklık koleksiyonunu çıkardı. Beats Studio ve Powerbeats 3 Bluetooth kulaklık modellerinden oluşan bu koleksiyon, Kardashian’ların en küçüğü Kylie Jenner tarafından tanıtıldı.

Lüks tasarımları sevenler için geliştirilmiş kulaklığın ardında Apple, Beats ve Balmain olduğu düşünüldüğünde tasarımın gelişim aşamasını düşünemiyoruz bile.

Genel olarak altın tonlarında tasarıma sahip kulaklıkları yine Balmain imzalı süet taşıma çantaları ile birlikte taşıyabileceksiniz. Lüks hayatı seven insanların ulaşabileceği kulaklık, normal sürümlerinde olan özelliklerin birebir aynısını sunuyorlar. Aralarındaki tek fark ise olayın içine Balmain’in girmesi oldu.

Normalde 380 dolardan satılan Beats Studio, Balmain tasarımına değdikten sonra 600 dolara yükseliyor. Aynı şekilde 200 dolardan satılan Powerbeats 3 ise kolaksiyon fiyatıyla 250 dolara yükseliyor.

Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor, ancak yapılan açıklamalarda sınırlı sayıda üretime girileceği belirtildi.