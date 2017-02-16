Apple ile FBI Arasındaki Savaş İyice Şiddetlenmeye Başladı!

Kullanıcı mahremiyeti ve ulusal güvenlik arasındaki savaş bambaşka bir boyuta taşındı. Ne var ki Donald Trump döneminde her şey değişebilir.

Apple'ın FBI ile "veri gizliliği" alanındaki savaşında iki yılı geride bıraktık. Her iki taraf da eteğindeki taşları döktü. Yani artık savaş bitti ve her şey yolunda olmalı değil mi? Tabii ki hayır. İki taraf arasındaki muazzam mücadele devam ediyor.

FBI'ın Apple'ı bir iPhone'un kilidini açmak için zorlaması teşebbüsü, güvenlik ve gizlilik değeri arasında büyük bir yasal savaş başlattı. Bir tarafta George Orwell'in "1984" eserine yakın bir geleceği tasavvur eden muazzam bir teknoloji şirketi var. Romanı okumayanlar için kısa bir özet geçelim: Romanda, totaliter ve baskıcı bir iktidarın kontrolünde olan Okyanusya toplumu anlatılır. Toplum kesimleri, sözde partiler ve asıl lider Büyük Birader’in diktatörlüğünde sınıflara ayrılmıştır ve hükümete baş kaldıran kişiler mevcuttur (kesinlikle de tavsiye edilir).

Olaylar sırasında FBI aniden Apple'ın yardımına ihtiyacı olup olmadığını ve tüm şifreleri çözdüğünü açıkladı. Böylece dava, asla mahkemeye taşınmadı.

Bu arada Apple CEO'su Tim Cook, güçlü şifrelemeyi ve Apple'ın müşteri verilerini koruma çabalarını sürdürmeye devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde bir konferansa katılan Cook, "Yanlış olduğunu bildiğimiz bir şeyi körü körüne yapmamız isteniyordu. Biz de gerekeni yaptık ve savaştık." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin gömlek yenindeki ası yeni Başkan Trump. Yasaların icra erişimini güçlendirmeye gelince Trump'ın, Barack Obama'dan çok daha sert bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Rocket isimli şirketin İcra Kurulu Başkanı Charley Moore "Yeni yönetim Obama yönetimine benzemeyecek. Obama yönetimini veri toplama ve özel bilgileri, özel şirketlerle paylaşmak zorunda değildi. Ne var ki Donald Trump ve aşırı politikaları ayrı bir mesele. Konuyla ilgili her an bir kanun yayınlabilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise ısrarla yapılan cevap taleplerinin hiçbirine yanıt vermedi.