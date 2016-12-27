Apple, İlk Yapay Zeka Araştırmasını Yayınlıyor

Apple, yapay zekaya ait yürüttüğü çalışmalarla ilgili raporu yakında yayınlayacağını duyurdu.

Apple, yapay zeka ilgili çalışmaları hakkında detaylı bir rapor yayınlanacağını duyururken, kafalarda pek çok soru işareti yarattı. Tüm araştırma ne zaman yayınlanacak? Halka açık veriler yeterince aydınlatıcı olacak mı yoksa şirket, asıl sırları kendisine mi saklayacak? Yine elimizde bazı bilgiler mevcut: Şirket, bilgisayarların görme gücü hakkında çalıştığının ipuçlarını veriyor.

Sızan bilgilere göre simüle edilmiş görselleri kullanan yapay zeka, nesneleri tanımlayabilecek. Bu da fotoğrafları kullanmaktan ve onları etiketlemekten daha kolay olacak. Ancak bazı sıkıntılar da yok değil, zira söz konusu mimarinin gerçek hayata uyarlanması kolay ve pratik değil. Şirketin çözümü ise oldukça çarpıcı: İki nöral arayüz birbirleri ile mücadele edecek. Bir arayüz simüle edilmiş görselleri tanımak için kendini sürekli geliştirmeye çalıştırırken, diğer arayüz ise onu sürekli kandırmaya çalışacak. Bu tam bir paradoks oluşturacak yani kandırılmaya çalışılan mimari, kendini daha da iyi kılmaya mecbur olacak.

Elbette söz konusu bilgiler, Apple'ın aniden şeffaf olmaya karar verdiğinin ispatı değil. Şirketin genel politikalarından yola çıkarsak, asla açık bir kitap olmadığına defalarca kez şahit olduk. Yine de Apple, bu tür araştırmaları yayınlamaya devam ederse, üçüncü kişilere ilham kaynağı olabilir ve gerek otonom araçlar gerekse de Siri benzeri uygulamalarda önemli gelişmeler yaşanabilir.