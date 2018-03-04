Apple, İlkbaharda Uygun Fiyatlı Bir MacBook Air Sunabilir

Gerçekleşen sızıntı haberlerine ve iddialarına göre Apple, piyasaya uzun zamandan sonra 999 doların altında fiyat etiketi bulunan Macbook Air sunacak.

Apple, fiyatı da dahil olmak üzere MacBook Air’ı yıllarca dokunmadan bıraktı. 2016 yılında 11 inçlik model kaybolduğundan beri, Apple’ın notebooklarında 999 dolar veya daha yüksek fiyat etiketleri bulunuyor. Ancak ilerleyen günlerde bu durum değişebilir.

Apple sızıntıları ve söylentileri konusunda oldukça sağlam bir sicili olan KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın bu ilkbaharda piyasaya sürülecek düşük fiyat etiketli bir MacBook Air hazırladığını iddia etti. Detaylar henüz az ancak Digitimes ve 9to5Mac’ta düşük etiketli MacBook Air iddiasını doğruladı.

Bu durum Apple'ın MacBook Air'i yeniden tasarlaması anlamına gelmiyor. 2017’nin Haziran ayında indirilen darbe sonrasında MacBook Air daha eski bir işlemci kullandı. Ancak Meltdown ve Spectre açıkları Apple’ı işlemci seçimi konusunda yeniliğe gitmek zorunda bırakabilir. Pek çok firma USB-A kullanmaya devam etse de, Apple’ın tercihi çok daha yüksek hızlı olan USB-C üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak en büyük soru, Apple’ın eski 1440 x 900 ekranından vazgeçip geçmeyeceği.

Donanımı ne olursa olsun daha düşük bir fiyat etiketi, MacBook Air’a gösterilen ilgiyi arttıracaktır. Birçok kişi üretilen 12 inçlik MacBook’un, Macbook Air’ın yerini alacağını düşündü ancak yüksek fiyat etiketi nedeniyle bu olay gerçekleşmedi. Üretilecek düşük fiyat etiketli MacBook Air’ın diğer Mac taşınabilir bilgisayarlar arasında makul bir yer edineceği düşünülüyor.