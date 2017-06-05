Apple iMac'lerin Donanımını Baştan Aşağı Yeniledi!

Apple, WWDC 2017 etkinliği kapsamında iMac'lerin çok daha güçlü teknik özelliklerle yeniledi. İşte yenilenen iMac'ler hakkında tüm detaylar!

Bildiğiniz gibi Apple, bir süredir iMac modellerini güncellemediği için kullanıcılarından ciddi anlamda tepki alıyordu ve buna bağlı olarak daha önce yaptığı açıklamada 2017'nin sonlarına doğru iMac modellerinin teknik özelliklerini güncelleyeceklerini açıklamıştı. Nihayet beklenen gün geldi ve Apple, WWDC 2017 etkinliğinde iMac modellerinin yenilenmiş versiyonlarını duyurdu.

Tasarım anlamında her ne kadar önemli bir farklılık olmasa da özellikle donanımsal olarak güçlenen yeni nesil iMac'ler, çok daha kaliteli ekranı ve sanal gerçeklik deneyimini üst düzey yaşayabileceğiniz teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yenilenen donanım paketi ile birlikte tüm iMac modelleri Intel'in 7.nesil Kaby Lake tabanlı işlemcilerine terfi ederken daha iyi performansa sahip bellek ve depolama çözümleriyle de geliyor. Ayrıca Apple'ın söylediğine göre 'Tüm zamanların en iyi Mac ekranı'na sahip olan yeni nesil iMac'ler, 500 nit parlaklık değerine sahip 1 milyar renk desteğiyle karşımıza çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra ueni iMac, USB-A ve USB-C/Thunderbolt 3 girişlerine sahip olarak geliyor. Bu güncellemeler 21.5" Retina olmayan cihazdan başlayarak, 4K iMac ve 5K iMac için de geçerli olacak.

Apple özellikle 27" boyutunda olan iMac'in Sanal Gerçeklik (VR) geliştirme tasarımları için üretildiğini belirtti. Yapılan grafik işlemci geliştirmeleri sayesinde iMac artık daha fazla grafik gücü üretebilecek. Apple WWDC 2017'de gösterdiği iMac sunumu esnasında, gücü iMac tarafından sağlanan bir VR oyunu oynadı. Bu VR gözlüğü iMac ile eşleştirilmişti.

Peki yenilenen iMac'lerin fiyatı ne kadar?

Yenilenen iMac'ler bugün itibariyle satışa çıkmış durumda. WWDC 2017'de yapılan açıklamaya göre 4K ekran çözünürlüğüne sahip iMac'ler 1299 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken klasik iMac modeli için giriş fiyatı 1099 dolar olacak.