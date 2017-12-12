Ülkemizde süre gelen Windows alışkanlığı ve ücretiyle her ne kadar belli bir kesime hitap ediyor olsa da, özellikle Amerika pazarında büyük bir merakla beklenen iMac Pro, 14 Aralık'ta siparişe açılıyor.

Macbook ve iMac ile profesyonellere özel çözümler sunan Apple'ın yeni amiral gemisi iMac Pro, Apple'ın şu ana dek ürettiği açık ara en güçlü bilgisayar özelliğini taşıyacak. 4.5 Ghz'lik 18 çekirdek işlemci, 4 TB'a kadar SSD depolama alanı ve 27" ekranıyla 5K Retina görüntü sunacak olan iMac Pro'da ayrıca 1080p (FullHd) FaceTime kamera bulunacak. Bunun yanında yeni nesil Vega GPU'su ile de VR'a tam destek vereceği belirtilmiş.

iMac Pro Kutu İçeriği

Apple iMac Pro

Magic Keyboard 2

Magic Mouse 2

Magic Trackpad 2

Aralık ayında piyasaya çıkacak olan ve özellikleriyle tam bir performans canavarı olacak gibi duran iMac Pro'nun 4999 dolarlık etiketinin başlangıç fiyatı olduğunu da ayrıca eklemeliyiz. Başlangıç seviyesinden daha fazla Ram, daha fazla CPU veya sistem alanı isterseniz, bu opsiyonel özellikler fiyatın artmasına sebep olacak.

Tüm dünyada aynı anda piyasaya çıkacak olan iMac Pro'nun Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.